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ВСУ пытаются отрезать села в Крыму от транспортного сообщения - МИД - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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ВСУ пытаются отрезать села в Крыму от транспортного сообщения - МИД
ВСУ пытаются отрезать села в Крыму от транспортного сообщения - МИД - РИА Новости Крым, 03.07.2026
ВСУ пытаются отрезать села в Крыму от транспортного сообщения - МИД
ВСУ при помощи дронных атак пытаются отрезать села в Крыму и приграничных регионах от транспортного сообщения при помощи дронных атак. Об этом заявил сегодня в... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T12:42
2026-07-03T12:42
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. ВСУ при помощи дронных атак пытаются отрезать села в Крыму и приграничных регионах от транспортного сообщения при помощи дронных атак. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По словам Мирошника, в последнее время также отмечается значительный рост дистанционного минирования гражданских объектов со стороны противника."Украинские боевики массово применяют мины для подрыва и блокирования движения автотранспорта на трассах, минирования проходов и мест массового посещения мирных жителей. При помощи дронов устанавливались преимущественно противопехотные мины различных технических параметров, в том числе срабатывающих на металл, звук, движение, а также самодельные взрывные устройства, имитирующие бытовые предметы гражданского обихода", - сообщил посол.Также он рассказал, что в период с апреля по июнь 2026 года террористическим атакам со стороны ВСУ подверглись 42 российских региона.Ранее сообщалось, что 8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ. С февраля 2022 года от атак украинских боевиков погибли 264 ребенка в России. С 2014 года число погибших несовершеннолетних составляет 373.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по Белгороду - погибла мирная жительницаВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человекАтака ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области: возбуждено дело о теракте
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма
ВСУ пытаются отрезать села в Крыму от транспортного сообщения - МИД

ВСУ пытаются отрезать села в Крыму и приграничье от транспортного сообщения - Мирошник

12:42 03.07.2026
 
© Министерство обороны РФБеспилотник
Беспилотник
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. ВСУ при помощи дронных атак пытаются отрезать села в Крыму и приграничных регионах от транспортного сообщения при помощи дронных атак. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Попытки боевиков Вооруженных формирований Украины отрезать от транспортного сообщения населенные пункты фиксировались в Республике Крым, Херсонской, Запорожской, Белгородской областях, Донецкой Народной Республике", - рассказал он.

По словам Мирошника, в последнее время также отмечается значительный рост дистанционного минирования гражданских объектов со стороны противника.
"Украинские боевики массово применяют мины для подрыва и блокирования движения автотранспорта на трассах, минирования проходов и мест массового посещения мирных жителей. При помощи дронов устанавливались преимущественно противопехотные мины различных технических параметров, в том числе срабатывающих на металл, звук, движение, а также самодельные взрывные устройства, имитирующие бытовые предметы гражданского обихода", - сообщил посол.
Также он рассказал, что в период с апреля по июнь 2026 года террористическим атакам со стороны ВСУ подверглись 42 российских региона.
Ранее сообщалось, что 8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ. С февраля 2022 года от атак украинских боевиков погибли 264 ребенка в России. С 2014 года число погибших несовершеннолетних составляет 373.
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Родион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)УкраинаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)КрымНовости Крыма
 
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