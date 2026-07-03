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ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области
ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 03.07.2026
ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области
Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T12:23
2026-07-03T12:26
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.Ранее сообщалось, что в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики.Накануне российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.Во вторник в МО РФ проинформировали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.В понедельник стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, днепропетровская область
ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области

ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области

12:23 03.07.2026 (обновлено: 12:26 03.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк72-я мотострелковая бригада группировки войск "Юг" в зоне СВО
72-я мотострелковая бригада группировки войск Юг в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.
"В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали активные наступательные действия... За истекшие сутки освобожден населенный пункт Александровка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики.
Накануне российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.
Во вторник в МО РФ проинформировали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.
В понедельник стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.
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Министерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОДнепропетровская область
 
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