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ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области

ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 03.07.2026

ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области

Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T12:23

2026-07-03T12:23

2026-07-03T12:26

министерство обороны рф

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.Ранее сообщалось, что в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики.Накануне российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.Во вторник в МО РФ проинформировали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.В понедельник стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

днепропетровская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, днепропетровская область