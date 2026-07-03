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ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области
ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 03.07.2026
ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области
Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T12:23
2026-07-03T12:23
2026-07-03T12:26
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России.Ранее сообщалось, что в результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Пискуновка Донецкой Народной Республики.Накануне российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях.Во вторник в МО РФ проинформировали об освобождении трех населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.В понедельник стало известно о взятии под контроль российской армией населенного пункта Богодаровка около Покровского в Днепропетровской области. Освобождение Богодаровки позволило подразделениям группировки закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Занятый рубеж создает условия для дальнейших действий в районе Александровки и продвижения войск группировки "Восток" в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, днепропетровская область
ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области
ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области
12:23 03.07.2026 (обновлено: 12:26 03.07.2026)