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В Токмаке объявили траур по погибшим при ударе ВСУ по рынку
В Токмаке объявили траур по погибшим при ударе ВСУ по рынку - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В Токмаке объявили траур по погибшим при ударе ВСУ по рынку
Власти Токмака в Запорожской области объявили 4 июля днем траура по жертвам удара ВСУ по рынку. Об этом сообщает администрация муниципального округа. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T18:15
2026-07-03T18:15
2026-07-03T18:18
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Власти Токмака в Запорожской области объявили 4 июля днем траура по жертвам удара ВСУ по рынку. Об этом сообщает администрация муниципального округа.В пятницу в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.МИД России призвал международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить это варварское преступление украинских неонацистов.Как отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, игнорирование этого преступления, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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токмак, запорожская область, траур, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости
В Токмаке объявили траур по погибшим при ударе ВСУ по рынку
В Токмаке 4 июля объявлен днем траура по погибшим при ударе ВСУ по рынку
18:15 03.07.2026 (обновлено: 18:18 03.07.2026)