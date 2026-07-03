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В Токмаке объявили траур по погибшим при ударе ВСУ по рынку - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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В Токмаке объявили траур по погибшим при ударе ВСУ по рынку
В Токмаке объявили траур по погибшим при ударе ВСУ по рынку - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В Токмаке объявили траур по погибшим при ударе ВСУ по рынку
Власти Токмака в Запорожской области объявили 4 июля днем траура по жертвам удара ВСУ по рынку. Об этом сообщает администрация муниципального округа. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T18:15
2026-07-03T18:18
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Власти Токмака в Запорожской области объявили 4 июля днем траура по жертвам удара ВСУ по рынку. Об этом сообщает администрация муниципального округа.В пятницу в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.МИД России призвал международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить это варварское преступление украинских неонацистов.Как отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, игнорирование этого преступления, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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токмак, запорожская область, траур, атаки всу, происшествия, новые регионы россии, новости
В Токмаке объявили траур по погибшим при ударе ВСУ по рынку

В Токмаке 4 июля объявлен днем траура по погибшим при ударе ВСУ по рынку

18:15 03.07.2026 (обновлено: 18:18 03.07.2026)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛампадка
Лампадка - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Власти Токмака в Запорожской области объявили 4 июля днем траура по жертвам удара ВСУ по рынку. Об этом сообщает администрация муниципального округа.
"Постановлением администрации Токмакского муниципального округа №165 от 3 июля 2026 года 4 июля 2026 года объявлен днем траура на всей территории Токмакского муниципального округа", - говорится в сообщении.
В пятницу в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.
МИД России призвал международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить это варварское преступление украинских неонацистов.
Как отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, игнорирование этого преступления, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение.
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ТокмакЗапорожская областьТраурАтаки ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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