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В Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годам - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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В Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годам
В Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годам - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годам
Южный окружной военный суд приговорил гражданина Таджикистана, планировавшего по заданию запрещенной в РФ организации "Исламское государство"* совершить теракт... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T13:55
2026-07-03T13:55
приговор
южный окружной военный суд
терроризм
закон и право
ставропольский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Таджикистана, планировавшего по заданию запрещенной в РФ организации "Исламское государство"* совершить теракт в городе Ессентуки. Об этом сообщила пресс-служба суда.12 мая 2024 года подсудимый, находясь в Ставропольском крае, записал присягу на верность лидеру международной террористической организации. Затем по указанию куратора он провел разведку автовокзала в городе Ессентуки для совершения теракта, приобрел компоненты для изготовления взрывчатки и перенес в арендованный гараж, где хранил их до момента изъятия 18 июля 2024 года."Совместный преступный умысел не был доведен до конца в связи с изъятием компонентов для изготовления ВВ сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы суда.В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме со штрафом 500 000 рублей.Ранее Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения трех боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство"*, которые готовили теракт на рынке в Ставропольском крае.*террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили взрывы и поджоги: признание готовившего теракт против руководства РКНУкраинский агент готовил взрыв у объектов МинобороныФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора
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РИА Новости Крым
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4.7
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353
60
приговор, южный окружной военный суд, терроризм, закон и право, ставропольский край
В Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годам

В Ставропольском крае к 15 годам приговорили террориста ИГ*

13:55 03.07.2026
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Таджикистана, планировавшего по заданию запрещенной в РФ организации "Исламское государство"* совершить теракт в городе Ессентуки. Об этом сообщила пресс-служба суда.
12 мая 2024 года подсудимый, находясь в Ставропольском крае, записал присягу на верность лидеру международной террористической организации. Затем по указанию куратора он провел разведку автовокзала в городе Ессентуки для совершения теракта, приобрел компоненты для изготовления взрывчатки и перенес в арендованный гараж, где хранил их до момента изъятия 18 июля 2024 года.
"Совместный преступный умысел не был доведен до конца в связи с изъятием компонентов для изготовления ВВ сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме со штрафом 500 000 рублей.
Ранее Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения трех боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство"*, которые готовили теракт на рынке в Ставропольском крае.
*террористическая организация, запрещенная в России
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ПриговорЮжный окружной военный судТерроризмЗакон и правоСтавропольский край
 
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