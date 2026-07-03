https://crimea.ria.ru/20260703/v-stavropolskom-krae-terrorista-ig-prigovorili-k-15-godam-1157367791.html

В Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годам

В Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годам - РИА Новости Крым, 03.07.2026

В Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годам

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Таджикистана, планировавшего по заданию запрещенной в РФ организации "Исламское государство"* совершить теракт... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T13:55

2026-07-03T13:55

2026-07-03T13:55

приговор

южный окружной военный суд

терроризм

закон и право

ставропольский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил гражданина Таджикистана, планировавшего по заданию запрещенной в РФ организации "Исламское государство"* совершить теракт в городе Ессентуки. Об этом сообщила пресс-служба суда.12 мая 2024 года подсудимый, находясь в Ставропольском крае, записал присягу на верность лидеру международной террористической организации. Затем по указанию куратора он провел разведку автовокзала в городе Ессентуки для совершения теракта, приобрел компоненты для изготовления взрывчатки и перенес в арендованный гараж, где хранил их до момента изъятия 18 июля 2024 года."Совместный преступный умысел не был доведен до конца в связи с изъятием компонентов для изготовления ВВ сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении пресс-службы суда.В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме со штрафом 500 000 рублей.Ранее Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения трех боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство"*, которые готовили теракт на рынке в Ставропольском крае.*террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили взрывы и поджоги: признание готовившего теракт против руководства РКНУкраинский агент готовил взрыв у объектов МинобороныФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора

ставропольский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, южный окружной военный суд, терроризм, закон и право, ставропольский край