https://crimea.ria.ru/20260703/v-sevastopole-zapustili-golosovanie-za-pereimenovanie-ukrainy-1157361134.html

В Севастополе запустили голосование за переименование "Украины"

В Севастополе запустили голосование за переименование "Украины" - РИА Новости Крым, 03.07.2026

В Севастополе запустили голосование за переименование "Украины"

Музей обороны Севастополя запустил голосование о переименовании объекта культурного наследия - кинотеатра "Украина". Оно продлится до 12 июля. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T10:40

2026-07-03T10:40

2026-07-03T10:40

украина

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

городская среда

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0b/1156791380_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6be4e188347bdc1125912a9449d323bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Музей обороны Севастополя запустил голосование о переименовании объекта культурного наследия - кинотеатра "Украина". Оно продлится до 12 июля. Об этом сообщили в официальном канале музея в МАКС.В музее отметили, согласно законодательству об охране объектов культурного наследия, переименование таковых возможно только на названия, подтверждающиеся историческими исследованиями. Изыскания научных сотрудников музея показали, что в проектной документации здание кинотеатра носило название "Центральный"."По поручению правительства города Музей обороны Севастополя запускает онлайн-голосование, которое продлится до 12 июля включительно", - рассказали в музее.Горожанам предложили два варианта для голосования: сохранить прежнее название "Украина" или присвоить кинотеатру его историческое наименование "Центральный". Голосование проходит в официальном канале музея в МАКС.10 июня в 02:48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно, представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Все о последствиях удара ВСУ по Панораме в Севастополе читайте по ссылке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объяснили сложности с переименованием кинотеатра "Украина"Переименование кинотеатра "Украина" в Севастополе имеет символический смыслКогда начнут восстанавливать Панораму в Севастополе после атаки ВСУ и пожара

украина

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, городская среда, общество