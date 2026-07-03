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В Севастополе запустили голосование за переименование "Украины" - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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В Севастополе запустили голосование за переименование "Украины"
В Севастополе запустили голосование за переименование "Украины" - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В Севастополе запустили голосование за переименование "Украины"
Музей обороны Севастополя запустил голосование о переименовании объекта культурного наследия - кинотеатра "Украина". Оно продлится до 12 июля. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T10:40
2026-07-03T10:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Музей обороны Севастополя запустил голосование о переименовании объекта культурного наследия - кинотеатра "Украина". Оно продлится до 12 июля. Об этом сообщили в официальном канале музея в МАКС.В музее отметили, согласно законодательству об охране объектов культурного наследия, переименование таковых возможно только на названия, подтверждающиеся историческими исследованиями. Изыскания научных сотрудников музея показали, что в проектной документации здание кинотеатра носило название "Центральный"."По поручению правительства города Музей обороны Севастополя запускает онлайн-голосование, которое продлится до 12 июля включительно", - рассказали в музее.Горожанам предложили два варианта для голосования: сохранить прежнее название "Украина" или присвоить кинотеатру его историческое наименование "Центральный". Голосование проходит в официальном канале музея в МАКС.10 июня в 02:48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно, представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Все о последствиях удара ВСУ по Панораме в Севастополе читайте по ссылке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе объяснили сложности с переименованием кинотеатра "Украина"Переименование кинотеатра "Украина" в Севастополе имеет символический смыслКогда начнут восстанавливать Панораму в Севастополе после атаки ВСУ и пожара
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украина, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, городская среда, общество
В Севастополе запустили голосование за переименование "Украины"

Музей обороны Севастополя запустил голосование за новое название кинотеатра "Украина"

10:40 03.07.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевКинотеатр "Украина" в Севастополе
Кинотеатр Украина в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Музей обороны Севастополя запустил голосование о переименовании объекта культурного наследия - кинотеатра "Украина". Оно продлится до 12 июля. Об этом сообщили в официальном канале музея в МАКС.
"В связи с недавними трагическими событиями, связанными с Панорамой "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", было принято решение изменить название ретрокинотеатра "Украина"… В сети Интернет севастопольцы уже более трех недель активно высказываются о необходимости переименования данного памятника", - говорится в сообщении.
В музее отметили, согласно законодательству об охране объектов культурного наследия, переименование таковых возможно только на названия, подтверждающиеся историческими исследованиями. Изыскания научных сотрудников музея показали, что в проектной документации здание кинотеатра носило название "Центральный".
"По поручению правительства города Музей обороны Севастополя запускает онлайн-голосование, которое продлится до 12 июля включительно", - рассказали в музее.
Горожанам предложили два варианта для голосования: сохранить прежнее название "Украина" или присвоить кинотеатру его историческое наименование "Центральный". Голосование проходит в официальном канале музея в МАКС.
10 июня в 02:48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно, представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
Все о последствиях удара ВСУ по Панораме в Севастополе читайте по ссылке.
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