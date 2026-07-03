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В Севастополе в субботу топливо по QR-кодам продавать не будут - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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В Севастополе в субботу топливо по QR-кодам продавать не будут
В Севастополе в субботу топливо по QR-кодам продавать не будут - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В Севастополе в субботу топливо по QR-кодам продавать не будут
Жители Севастополя не смогут получить QR-коды для покупки топлива на АЗС в субботу, 4 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T21:31
2026-07-03T21:31
севастополь
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новости севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Жители Севастополя не смогут получить QR-коды для покупки топлива на АЗС в субботу, 4 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.В субботу на заправках бензин будет предназначен для машин коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур, общественного транспорта и других служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, добавил Развожаев.Ситуация с бензиномОграничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России снизили норматив продаж бензина на бирже: что это значитНа Кубани хотят запретить продажу топлива на всех АЗС в канистрыБензин в Крыму: в минтопэнерго прокомментировали ситуацию
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РИА Новости Крым
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В Севастополе в субботу топливо по QR-кодам продавать не будут

В Севастополе приостановили выдачу QR-кодов для покупки топлива на субботу

21:31 03.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобильная заправка
Автомобильная заправка - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Жители Севастополя не смогут получить QR-коды для покупки топлива на АЗС в субботу, 4 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
"Новой партии QR-кодов сегодня не будет. Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС "ТЭС" завтра бессмысленно", - написал он в своем канале в МАКС.
В субботу на заправках бензин будет предназначен для машин коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур, общественного транспорта и других служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, добавил Развожаев.

Ситуация с бензином

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
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