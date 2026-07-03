https://crimea.ria.ru/20260703/v-sevastopole-priostanovili-rabotu-neskolkikh-avtobusnykh-marshrutov-1157362025.html

В Севастополе приостановили работу нескольких автобусных маршрутов

В Севастополе приостановили работу нескольких автобусных маршрутов - РИА Новости Крым, 03.07.2026

В Севастополе приостановили работу нескольких автобусных маршрутов

Власти Севастополя приняли решение временно остановить работу нескольких автобусных маршрутов с целью экономии топлива. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T11:12

2026-07-03T11:12

2026-07-03T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Власти Севастополя приняли решение временно остановить работу нескольких автобусных маршрутов с целью экономии топлива. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.Временно приостановлены следующие городские маршруты:Также отменен нерегулируемый автобусный маршрут № 137 "пл. Ушакова — п. Кача" — это позволит сохранить работу маршрутов № 36, № 38 и № 42, которые курсируют по Северной стороне.Вместе с тем, в правительстве города напомнили, что работа троллейбусов напрямую зависит от имеющихся мощностей на электрических сетях, а автобусов — от наличия топлива.В правительстве Севастополя также пояснили, как доехать на общественном транспорте до конечной остановкой всех пригородных поездов. С 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1" и стартовать из нее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Южный берег Крыма и Симферополь соединят дополнительные автобусыВ Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрутаНовости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином

https://crimea.ria.ru/20260703/kak-doekhat-konechnoy-ostanovki-elektrichek-v-sevastopole---stantsii-inkerman-1-1157361312.html

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