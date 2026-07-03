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В Севастополе приостановили работу нескольких автобусных маршрутов - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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В Севастополе приостановили работу нескольких автобусных маршрутов
В Севастополе приостановили работу нескольких автобусных маршрутов - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В Севастополе приостановили работу нескольких автобусных маршрутов
Власти Севастополя приняли решение временно остановить работу нескольких автобусных маршрутов с целью экономии топлива. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T11:12
2026-07-03T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Власти Севастополя приняли решение временно остановить работу нескольких автобусных маршрутов с целью экономии топлива. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.Временно приостановлены следующие городские маршруты:Также отменен нерегулируемый автобусный маршрут № 137 "пл. Ушакова — п. Кача" — это позволит сохранить работу маршрутов № 36, № 38 и № 42, которые курсируют по Северной стороне.Вместе с тем, в правительстве города напомнили, что работа троллейбусов напрямую зависит от имеющихся мощностей на электрических сетях, а автобусов — от наличия топлива.В правительстве Севастополя также пояснили, как доехать на общественном транспорте до конечной остановкой всех пригородных поездов. С 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1" и стартовать из нее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Южный берег Крыма и Симферополь соединят дополнительные автобусыВ Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрутаНовости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином
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автобус, транспорт, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма
В Севастополе приостановили работу нескольких автобусных маршрутов

В Севастополе временно остановили работу нескольких автобусных маршрутов

11:12 03.07.2026
 
© Минтранс Херсонской областиАвтобус
Автобус
© Минтранс Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Власти Севастополя приняли решение временно остановить работу нескольких автобусных маршрутов с целью экономии топлива. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.
Временно приостановлены следующие городские маршруты:
  • № 84 "ул. Горпищенко — ул. Шевченко";
  • № 113 "пл. Восставших — пл. Нахимова";
  • № 35 "2-е отделение Золотой балки — бухта Казачья";
  • № 32Э "ул. Строительная — Балаклава".
Также отменен нерегулируемый автобусный маршрут № 137 "пл. Ушакова — п. Кача" — это позволит сохранить работу маршрутов № 36, № 38 и № 42, которые курсируют по Северной стороне.
Вместе с тем, в правительстве города напомнили, что работа троллейбусов напрямую зависит от имеющихся мощностей на электрических сетях, а автобусов — от наличия топлива.
"На данный момент троллейбусы и автобусы работают на всех маршрутах, но с увеличенным интервалом движения", - добавили в пресс-службе.
В правительстве Севастополя также пояснили, как доехать на общественном транспорте до конечной остановкой всех пригородных поездов. С 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1" и стартовать из нее.
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