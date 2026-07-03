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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T21:10
2026-07-03T21:11
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены в городе включили в 20:22. Опасность сохранялась около часа.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

21:10 03.07.2026 (обновлено: 21:11 03.07.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Сирены в городе включили в 20:22. Опасность сохранялась около часа.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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