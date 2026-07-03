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В МИД России сделали заявление после удара ВСУ по рынку в Токмаке - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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В МИД России сделали заявление после удара ВСУ по рынку в Токмаке
В МИД России сделали заявление после удара ВСУ по рынку в Токмаке - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В МИД России сделали заявление после удара ВСУ по рынку в Токмаке
Москва призывает международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить удар ВСУ по рынку в Токмаке. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T17:03
2026-07-03T17:03
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
токмак
запорожская область
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Москва призывает международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить удар ВСУ по рынку в Токмаке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В пятницу в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.МИД России решительно осуждает гнусное военное преступление нацистского режима Владимира Зеленского, развязавшего с молчаливого одобрения западных кураторов кровавую войну против беззащитных женщин, стариков и детей, отметила Захарова."Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц", - говорится в комментарии дипломата.Она отметила, что игнорирование этого, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за действий ВСУ ВСУ целенаправленно бьют по белорусам в России – ГрызловСК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), токмак, запорожская область, атаки всу
В МИД России сделали заявление после удара ВСУ по рынку в Токмаке

В МИД России призвали международное сообщество дать оценку удару ВСУ по рынку в Токмаке

17:03 03.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Москва призывает международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить удар ВСУ по рынку в Токмаке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.
МИД России решительно осуждает гнусное военное преступление нацистского режима Владимира Зеленского, развязавшего с молчаливого одобрения западных кураторов кровавую войну против беззащитных женщин, стариков и детей, отметила Захарова.
"Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц", - говорится в комментарии дипломата.
Она отметила, что игнорирование этого, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ТокмакЗапорожская областьАтаки ВСУ
 
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