https://crimea.ria.ru/20260703/v-mid-rossii-sdelali-zayavlenie-posle-udara-vsu-po-rynku-v-tokmake-1157374493.html

В МИД России сделали заявление после удара ВСУ по рынку в Токмаке

В МИД России сделали заявление после удара ВСУ по рынку в Токмаке - РИА Новости Крым, 03.07.2026

В МИД России сделали заявление после удара ВСУ по рынку в Токмаке

Москва призывает международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить удар ВСУ по рынку в Токмаке. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T17:03

2026-07-03T17:03

2026-07-03T17:03

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

токмак

запорожская область

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1157374493.jpg?1783087384

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Москва призывает международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить удар ВСУ по рынку в Токмаке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В пятницу в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.МИД России решительно осуждает гнусное военное преступление нацистского режима Владимира Зеленского, развязавшего с молчаливого одобрения западных кураторов кровавую войну против беззащитных женщин, стариков и детей, отметила Захарова."Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ дать честную оценку этому варварскому нападению ВСУ на гражданских лиц", - говорится в комментарии дипломата.Она отметила, что игнорирование этого, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за действий ВСУ ВСУ целенаправленно бьют по белорусам в России – ГрызловСК расследовал более тысячи дел о преступлениях неонацистов и наемников

токмак

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), токмак, запорожская область, атаки всу