Рейтинг@Mail.ru
В Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260703/v-krymu-stoballniki-ege-poluchat-po-100-tysyach-rubley-1157377788.html
В Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей
В Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей
В Крыму выпускникам школ, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, а также призера олимпиад вручили сертификаты на право получения денежной премии в размере 100 тысяч рублей. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T17:37
2026-07-03T17:37
егэ
образование в крыму и севастополе
крым
новости крыма
совет министров рк
школа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/03/1157377675_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5e163759884f7c7ed00275f5b1ae52ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму выпускникам школ, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, а также призера олимпиад вручили сертификаты на право получения денежной премии в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве Крыма."В этом учебном году 53 юных крымчанина прошли выпускные испытания по разным предметам на "отлично". Этот результат в два раза выше прошлогоднего. При этом шестеро набрали максимальное количество баллов сразу по двум предметам", - говорится в сообщении.В правительстве добавили, что трое школьников из Крыма стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады, показав знания по биологии, немецкому языку и истории."Впереди у выпускников – подача документов в вузы и колледжи. В Крыму прием документов в учреждения среднего профессионального образования начался 20 июня и продлится до 15 августа. Подать документы в вузы можно до 25 июля", - рассказали в правительстве Крыма.Ранее сообщалось, что в 2026 году школу окончили более 6,7 тысячи 11-классников. Из них 975 человек награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в СимферополеВпервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 балловЧетверо севастопольцев сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/03/1157377675_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fa9871d4f32d2f598ad2089d4661e58e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
егэ, образование в крыму и севастополе, крым, новости крыма, совет министров рк, школа
В Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей

В Крыму сдавшие ЕГЭ на 100 баллов выпускники школ получили сертификаты на 100 тысяч рублей

17:37 03.07.2026
 
© Правительство Республики КрымВ Крыму сдавшие ЕГЭ на 100 баллов выпускники школ получили сертификаты на 100 тысяч рублей
В Крыму сдавшие ЕГЭ на 100 баллов выпускники школ получили сертификаты на 100 тысяч рублей
© Правительство Республики Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму выпускникам школ, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, а также призера олимпиад вручили сертификаты на право получения денежной премии в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве Крыма.
"В этом учебном году 53 юных крымчанина прошли выпускные испытания по разным предметам на "отлично". Этот результат в два раза выше прошлогоднего. При этом шестеро набрали максимальное количество баллов сразу по двум предметам", - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что трое школьников из Крыма стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады, показав знания по биологии, немецкому языку и истории.
"Впереди у выпускников – подача документов в вузы и колледжи. В Крыму прием документов в учреждения среднего профессионального образования начался 20 июня и продлится до 15 августа. Подать документы в вузы можно до 25 июля", - рассказали в правительстве Крыма.
Ранее сообщалось, что в 2026 году школу окончили более 6,7 тысячи 11-классников. Из них 975 человек награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в Симферополе
Впервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 баллов
Четверо севастопольцев сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов
 
ЕГЭОбразование в Крыму и СевастополеКрымНовости КрымаСовет министров РКШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40Землетрясение произошло у берегов Севастополя
17:37В Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей
17:22Летние каникулы для детей с ОВЗ: как организовать занятия и отдых
17:03В МИД России сделали заявление после удара ВСУ по рынку в Токмаке
16:49На железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассы
16:34В Крыму на пожаре спасли ежа
16:07Болгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против России
15:55Украинские власти эвакуируют население Харьковской области
15:41Шоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублей
15:33Суд приговорил к 25 годам фигуранта дела о подготовке покушения на Симоньян
15:27Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ
15:15В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона
15:11Атака ВСУ на рынок в Токмаке: у 4 пострадавших тяжелые черепно-мозговые травмы
15:00Требовали 25 млн рублей: две россиянки похитили ребенка ради выкупа
14:50Пляжи Анапы временно закрыли для купания
14:44Почему ключевая ставка в России снижается медленнее инфляции
14:20"Через час начнут задыхаться": Севастопольский аквариум просит помощи
14:08ПСБ ввел в Крыму специальные меры поддержки для бизнеса и населения
13:55В Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годам
13:45Критический ущерб любому противнику – Патрушев назвал цели ВМФ РФ
Лента новостейМолния