https://crimea.ria.ru/20260703/v-krymu-stoballniki-ege-poluchat-po-100-tysyach-rubley-1157377788.html

В Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей

В Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 03.07.2026

В Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей

В Крыму выпускникам школ, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, а также призера олимпиад вручили сертификаты на право получения денежной премии в размере 100 тысяч рублей. РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T17:37

2026-07-03T17:37

2026-07-03T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму выпускникам школ, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, а также призера олимпиад вручили сертификаты на право получения денежной премии в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве Крыма."В этом учебном году 53 юных крымчанина прошли выпускные испытания по разным предметам на "отлично". Этот результат в два раза выше прошлогоднего. При этом шестеро набрали максимальное количество баллов сразу по двум предметам", - говорится в сообщении.В правительстве добавили, что трое школьников из Крыма стали призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады, показав знания по биологии, немецкому языку и истории."Впереди у выпускников – подача документов в вузы и колледжи. В Крыму прием документов в учреждения среднего профессионального образования начался 20 июня и продлится до 15 августа. Подать документы в вузы можно до 25 июля", - рассказали в правительстве Крыма.Ранее сообщалось, что в 2026 году школу окончили более 6,7 тысячи 11-классников. Из них 975 человек награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 "стобалльников" по ЕГЭ: итоги учебного года подвели в СимферополеВпервые в истории ЕГЭ – московская школьница набрала 500 балловЧетверо севастопольцев сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, образование в крыму и севастополе, крым, новости крыма, совет министров рк, школа