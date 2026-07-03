https://crimea.ria.ru/20260703/v-krymu-prodolzhaetsya-rassledovanie-po-delu-sekty-svideteley-iegovy-1157363302.html

В Крыму продолжается расследование по делу секты "Свидетелей Иеговы"*

В Крыму продолжается расследование по делу секты "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости Крым, 03.07.2026

В Крыму продолжается расследование по делу секты "Свидетелей Иеговы"*

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Запрудное, собиравшего деньги на финансирование секты "Свидетелей Иеговы"* в Алуште. Об... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T11:56

2026-07-03T11:56

2026-07-03T11:56

"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)

крым

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гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Запрудное, собиравшего деньги на финансирование секты "Свидетелей Иеговы"* в Алуште. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Кроме того, установлены лица, входившие в состав высшего органа управления районной ячейки. 49-летний и 50-летний жители села Запрудное обвиняются в организации деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.Расследование уголовного дела продолжается.В августе 2025 года ФСБ России по РК и городу Севастополю во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму МВД по РК пресекли противоправную деятельность ячейки запрещенной религиозной организации"Свидетели Иеговы"*, которая функционировала на территории Ялты и Алушты.* Запрещенная в России экстремистская организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), крым, юбк, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю