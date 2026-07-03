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В Крыму продолжается расследование по делу секты "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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В Крыму продолжается расследование по делу секты "Свидетелей Иеговы"*
В Крыму продолжается расследование по делу секты "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В Крыму продолжается расследование по делу секты "Свидетелей Иеговы"*
В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Запрудное, собиравшего деньги на финансирование секты "Свидетелей Иеговы"* в Алуште. Об... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T11:56
2026-07-03T11:56
"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Запрудное, собиравшего деньги на финансирование секты "Свидетелей Иеговы"* в Алуште. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Кроме того, установлены лица, входившие в состав высшего органа управления районной ячейки. 49-летний и 50-летний жители села Запрудное обвиняются в организации деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.Расследование уголовного дела продолжается.В августе 2025 года ФСБ России по РК и городу Севастополю во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму МВД по РК пресекли противоправную деятельность ячейки запрещенной религиозной организации"Свидетели Иеговы"*, которая функционировала на территории Ялты и Алушты.* Запрещенная в России экстремистская организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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"свидетели иеговы" (запрещенная в россии экстремистская организация), крым, юбк, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю
В Крыму продолжается расследование по делу секты "Свидетелей Иеговы"*

В Крыму возбудили еще одно дело в отношении участника ячейки "Свидетелей Иеговы"*

11:56 03.07.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Запрудное, собиравшего деньги на финансирование секты "Свидетелей Иеговы"* в Алуште. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Мужчине вменяется финансирование экстремистской деятельности, а именно предоставление и сбор средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации", - говорится в сообщении.
Кроме того, установлены лица, входившие в состав высшего органа управления районной ячейки. 49-летний и 50-летний жители села Запрудное обвиняются в организации деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Расследование уголовного дела продолжается.
В августе 2025 года ФСБ России по РК и городу Севастополю во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму МВД по РК пресекли противоправную деятельность ячейки запрещенной религиозной организации
"Свидетели Иеговы"*, которая функционировала на территории Ялты и Алушты.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
"Свидетели Иеговы" (Запрещенная в России экстремистская организация)КрымЮБКНовости КрымаГСУ СК России по Крыму и Севастополю
 
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