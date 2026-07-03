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В Крыму после атак ВСУ обесточены больше 10 районов
В Крыму после атак ВСУ обесточены больше 10 районов - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В Крыму после атак ВСУ обесточены больше 10 районов
В Крыму из-за атак ВСУ по энергосистеме ситуация с энергоснабжением остается сложной. В пятницу без света полностью или частично остаются более 10 районов. Об... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T19:05
2026-07-03T19:05
2026-07-03T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Крыму из-за атак ВСУ по энергосистеме ситуация с энергоснабжением остается сложной. В пятницу без света полностью или частично остаются более 10 районов. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.По его данным, десятки бригад энергетиков круглосуточно восстанавливают поврежденные подстанции и линии электропередачи."Просим всех набраться терпения. Сроки восстановления подачи электроэнергии могут варьироваться от нескольких часов до суток", - добавил советник главы республики.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как хранить инсулин при перебоях со светом: рекомендации Минздрава КрымаОтключения света в Крыму: магазины без генераторов закрываютФеодосия и Армянск обесточены после массированной атаки ВСУ
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В Крыму после атак ВСУ обесточены больше 10 районов
В Крыму после ежедневных атак ВСУ на энергосистему обесточены больше 10 районов - власти
19:05 03.07.2026 (обновлено: 19:12 03.07.2026)