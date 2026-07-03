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В Крыму на пожаре спасли ежа - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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В Крыму на пожаре спасли ежа
В Крыму на пожаре спасли ежа - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В Крыму на пожаре спасли ежа
В Крыму при пожаре на открытой местности спасли ежа. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T16:34
2026-07-03T16:34
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пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму при пожаре на открытой местности спасли ежа. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Уточняется, что пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошло в селе Давыдовка Симферопольского района. Участие в ликвидации возгорания принимали сотрудники МЧС России и администрации района - 20 человек личного состава, 4 единицы техники и 1 водовозка.Ранее сообщалось, что с 24 июня на территории Крыма введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дниВ Крыму ограничили посещение лесовНикаких пикников: где и как можно пожарить шашлыки в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, симферопольский район, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, животные, новости крыма
В Крыму на пожаре спасли ежа

В Симферопольском районе Крыма из горящего сухостоя спасли ежа

16:34 03.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму на пожаре спасли ежа
В Крыму на пожаре спасли ежа
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму при пожаре на открытой местности спасли ежа. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

"Огнеборцы 6-й пожарно-спасательной части во время ликвидации возгорания сухой растительности спасли местного жителя - ежика", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошло в селе Давыдовка Симферопольского района. Участие в ликвидации возгорания принимали сотрудники МЧС России и администрации района - 20 человек личного состава, 4 единицы техники и 1 водовозка.
Ранее сообщалось, что с 24 июня на территории Крыма введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, сжигание сухой растительности и бытового мусора.
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