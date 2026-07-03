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В Крыму число погибших в ДТП за год снизилось почти на 11 процентов - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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В Крыму число погибших в ДТП за год снизилось почти на 11 процентов
В Крыму число погибших в ДТП за год снизилось почти на 11 процентов - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В Крыму число погибших в ДТП за год снизилось почти на 11 процентов
Число дорожно-транспортных происшествий на территории Республики Крым за год снизилось на 8,8%, а число погибших в авариях – почти на 11%. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T22:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Число дорожно-транспортных происшествий на территории Республики Крым за год снизилось на 8,8%, а число погибших в авариях – почти на 11%. Об этом заявил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, поздравляя сотрудников и ветеранов ГИБДД с 90-летием структуры.Он подчеркнул, что сегодня особое значение приобретает профилактическая работа, внедрение передовых технических средств контроля и формирование правовой культуры участников дорожного движения.3 июля Госавтоинспекция отмечает 90-летие со дня создания. День ГИБДД относится к достаточно молодым российским праздникам, официально праздничный статус он получил только в 2009 году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экзамен для водителей по навыкам первой помощи при ДТП будет обязательнымВ России выросло число ДТП с участием детейВ Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТП
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крым, дтп, статистика, юрий гоцанюк, общество, новости крыма
В Крыму число погибших в ДТП за год снизилось почти на 11 процентов

В Крыму по итогам 2025 года сократилось число аварий и погибших в ДТП - Гоцанюк

22:01 03.07.2026
 
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ДТП - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Число дорожно-транспортных происшествий на территории Республики Крым за год снизилось на 8,8%, а число погибших в авариях – почти на 11%. Об этом заявил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, поздравляя сотрудников и ветеранов ГИБДД с 90-летием структуры.
"По итогам 2025 года в Крыму удалось добиться снижения количества ДТП на 8,8 %, числа погибших - на 10,7 %, пострадавших - на 5,9 %. Эти результаты - итог последовательной и ответственной работы всего личного состава", - рассказал Гоцанюк.
Он подчеркнул, что сегодня особое значение приобретает профилактическая работа, внедрение передовых технических средств контроля и формирование правовой культуры участников дорожного движения.
3 июля Госавтоинспекция отмечает 90-летие со дня создания. День ГИБДД относится к достаточно молодым российским праздникам, официально праздничный статус он получил только в 2009 году.
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