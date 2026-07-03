В Крыму число погибших в ДТП за год снизилось почти на 11 процентов

"По итогам 2025 года в Крыму удалось добиться снижения количества ДТП на 8,8 %, числа погибших - на 10,7 %, пострадавших - на 5,9 %. Эти результаты - итог последовательной и ответственной работы всего личного состава", - рассказал Гоцанюк.