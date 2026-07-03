https://crimea.ria.ru/20260703/v-krasnogvardeyskoy-bolnitse-nachali-provodit-maloinvazivnye-operatsii-1157379931.html

В Красногвардейской больнице начали проводить малоинвазивные операции

В Красногвардейской больнице начали проводить малоинвазивные операции - РИА Новости Крым, 03.07.2026

В Красногвардейской больнице начали проводить малоинвазивные операции

В Красногвардейской центральной районной больнице (ЦРБ) начали проводить малоинвазивные операции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма. РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T21:47

2026-07-03T21:47

2026-07-03T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Красногвардейской центральной районной больнице (ЦРБ) начали проводить малоинвазивные операции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.Речь идет об операциях с лапароскопическим доступом – это современный малотравматичный метод хирургического лечения, который позволяет выполнять вмешательства через небольшие разрезы (0,5-1,5 см). Операции проводятся по медицинским показаниям, в том числе при заболеваниях желчного пузыря, грыжах, ряде гинекологических патологий и других состояниях.Специалисты больницы прошли соответствующую подготовку, закуплена эндоскопическая система для лапароскопии общей стоимостью 8,4 млн рублей.Ранее сообщалось, что крымские врачи начали выполнять операции по замене тазобедренного сустава с использованием конструкций, изготовленных с применением 3D-технологий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые в России московские врачи провели гибридную операцию на мозгеРоссия вышла в лидеры по выживаемости детей с онкологиейКрымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией

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