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В Красногвардейской больнице начали проводить малоинвазивные операции - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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В Красногвардейской больнице начали проводить малоинвазивные операции
В Красногвардейской больнице начали проводить малоинвазивные операции - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В Красногвардейской больнице начали проводить малоинвазивные операции
В Красногвардейской центральной районной больнице (ЦРБ) начали проводить малоинвазивные операции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T21:47
2026-07-03T21:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Красногвардейской центральной районной больнице (ЦРБ) начали проводить малоинвазивные операции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.Речь идет об операциях с лапароскопическим доступом – это современный малотравматичный метод хирургического лечения, который позволяет выполнять вмешательства через небольшие разрезы (0,5-1,5 см). Операции проводятся по медицинским показаниям, в том числе при заболеваниях желчного пузыря, грыжах, ряде гинекологических патологий и других состояниях.Специалисты больницы прошли соответствующую подготовку, закуплена эндоскопическая система для лапароскопии общей стоимостью 8,4 млн рублей.Ранее сообщалось, что крымские врачи начали выполнять операции по замене тазобедренного сустава с использованием конструкций, изготовленных с применением 3D-технологий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые в России московские врачи провели гибридную операцию на мозгеРоссия вышла в лидеры по выживаемости детей с онкологиейКрымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией
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РИА Новости Крым
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красногвардейский район, крым, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, минздрав крыма
В Красногвардейской больнице начали проводить малоинвазивные операции

Врачи Красногвардейской больницы начали проводить лапароскопические операции

21:47 03.07.2026
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаМедицинское обслуживание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Красногвардейской центральной районной больнице (ЦРБ) начали проводить малоинвазивные операции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.
Речь идет об операциях с лапароскопическим доступом – это современный малотравматичный метод хирургического лечения, который позволяет выполнять вмешательства через небольшие разрезы (0,5-1,5 см). Операции проводятся по медицинским показаниям, в том числе при заболеваниях желчного пузыря, грыжах, ряде гинекологических патологий и других состояниях.
Специалисты больницы прошли соответствующую подготовку, закуплена эндоскопическая система для лапароскопии общей стоимостью 8,4 млн рублей.

"Сегодня под руководством главного внештатного специалиста по лапароскопическим методам лечения минздрава Крыма Усеина Баснаева врачи Красногвардейской ЦРБ совместно выполнили первую лапароскопическую холецистэктомию — малоинвазивное удаление желчного пузыря", - рассказали в минздраве РК.

Ранее сообщалось, что крымские врачи начали выполнять операции по замене тазобедренного сустава с использованием конструкций, изготовленных с применением 3D-технологий.
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Красногвардейский районКрымМедицинаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаМинздрав Крыма
 
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