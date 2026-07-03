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В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона
В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона - РИА Новости Крым, 03.07.2026
В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона
В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие купального сезона. Еще 11 операторов проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T15:15
2026-07-03T15:15
анапа
разлив нефтепродуктов
разлив нефтепродуктов в черном море
правительство россии
пляжи
черное море
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие купального сезона. Еще 11 операторов проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено, отметили в пресс-службе.С начала работ очищено более 3,6 тысяч км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено около 185,3 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта."Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 766 человек и 183 единицы техники", - добавили в правительстве.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе КубаниДело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливеРазлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб
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анапа, разлив нефтепродуктов, разлив нефтепродуктов в черном море, правительство россии, пляжи, черное море, краснодарский край
В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона

В Анапе 75 пляжей получили разрешительные документы на открытие

15:15 03.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Анапа
Города России. Анапа - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие купального сезона. Еще 11 операторов проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 75 пляжей. Еще 11 проходят экспертизу, - говорится в сообщении.

Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено, отметили в пресс-службе.
С начала работ очищено более 3,6 тысяч км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено около 185,3 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта.
"Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 766 человек и 183 единицы техники", - добавили в правительстве.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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АнапаРазлив нефтепродуктовРазлив нефтепродуктов в Черном мореПравительство РоссииПляжиЧерное мореКраснодарский край
 
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