https://crimea.ria.ru/20260703/v-anape-75-plyazhey-poluchili-razreshenie-na-otkrytie-sezona-1157370114.html

В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона

В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона - РИА Новости Крым, 03.07.2026

В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона

В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие купального сезона. Еще 11 операторов проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T15:15

2026-07-03T15:15

2026-07-03T15:15

анапа

разлив нефтепродуктов

разлив нефтепродуктов в черном море

правительство россии

пляжи

черное море

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие купального сезона. Еще 11 операторов проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено, отметили в пресс-службе.С начала работ очищено более 3,6 тысяч км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено около 185,3 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта."Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 766 человек и 183 единицы техники", - добавили в правительстве.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Химическое загрязнение Черного моря – что сообщили в оперштабе КубаниДело "Волгонефти": новое решение суда о ЧП в Керченском проливеРазлив нефти в Черном море: владелец иностранного судна оплатил ущерб

анапа

черное море

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, разлив нефтепродуктов, разлив нефтепродуктов в черном море, правительство россии, пляжи, черное море, краснодарский край