https://crimea.ria.ru/20260703/ukrainskie-vlasti-evakuiruyut-naselenie-kharkovskoy-oblasti-1157371106.html

Украинские власти эвакуируют население Харьковской области

Украинские власти эвакуируют население Харьковской области - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Украинские власти эвакуируют население Харьковской области

В Харьковской области на Украине объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктах. Об этом сообщил в пятницу глава областной военной администрации Олег РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T15:55

2026-07-03T15:55

2026-07-03T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Харьковской области на Украине объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктах. Об этом сообщил в пятницу глава областной военной администрации Олег Синегубов.В том числе в Шевченковской общине введена обязательная эвакуация из 41 населенного пункта, в Богодуховском районе – из 12, в Дергачевской общине – из семи.24 июня в Черниговской области объявили обязательную эвакуацию населения в 12 населенных пунктах. В списках – Корюковская, Городнянская, Новгород-Северская и Семеновская территориальные громады. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской областиКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и СлавянскаВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области

харьковская область

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, харьковская область, украина, эвакуация, общество, новости сво