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Украинские власти эвакуируют население Харьковской области
Украинские власти эвакуируют население Харьковской области - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Украинские власти эвакуируют население Харьковской области
В Харьковской области на Украине объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктах. Об этом сообщил в пятницу глава областной военной администрации Олег РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T15:55
2026-07-03T15:55
2026-07-03T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Харьковской области на Украине объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктах. Об этом сообщил в пятницу глава областной военной администрации Олег Синегубов.В том числе в Шевченковской общине введена обязательная эвакуация из 41 населенного пункта, в Богодуховском районе – из 12, в Дергачевской общине – из семи.24 июня в Черниговской области объявили обязательную эвакуацию населения в 12 населенных пунктах. В списках – Корюковская, Городнянская, Новгород-Северская и Семеновская территориальные громады. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской областиКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и СлавянскаВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области
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РИА Новости Крым
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новости, харьковская область, украина, эвакуация, общество, новости сво
Украинские власти эвакуируют население Харьковской области
В Харьковской области на Украине объявлена обязательная эвакуация – власти