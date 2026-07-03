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Украинские власти эвакуируют население Харьковской области - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Украинские власти эвакуируют население Харьковской области
Украинские власти эвакуируют население Харьковской области - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Украинские власти эвакуируют население Харьковской области
В Харьковской области на Украине объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктах. Об этом сообщил в пятницу глава областной военной администрации Олег РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T15:55
2026-07-03T15:55
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эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Харьковской области на Украине объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктах. Об этом сообщил в пятницу глава областной военной администрации Олег Синегубов.В том числе в Шевченковской общине введена обязательная эвакуация из 41 населенного пункта, в Богодуховском районе – из 12, в Дергачевской общине – из семи.24 июня в Черниговской области объявили обязательную эвакуацию населения в 12 населенных пунктах. В списках – Корюковская, Городнянская, Новгород-Северская и Семеновская территориальные громады. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской областиКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и СлавянскаВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области
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РИА Новости Крым
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новости, харьковская область, украина, эвакуация, общество, новости сво
Украинские власти эвакуируют население Харьковской области

В Харьковской области на Украине объявлена обязательная эвакуация – власти

15:55 03.07.2026
 
© РИА НовостиПолиция Украины
Полиция Украины - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Харьковской области на Украине объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктах. Об этом сообщил в пятницу глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Расширяем зону эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. Соответствующее решение приняли на заседании Совета обороны области", – написал Синегубов в своем Telegram-канале.
В том числе в Шевченковской общине введена обязательная эвакуация из 41 населенного пункта, в Богодуховском районе – из 12, в Дергачевской общине – из семи.
24 июня в Черниговской области объявили обязательную эвакуацию населения в 12 населенных пунктах. В списках – Корюковская, Городнянская, Новгород-Северская и Семеновская территориальные громады.
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НовостиХарьковская областьУкраинаЭвакуацияОбществоНовости СВО
 
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