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Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки" - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки"
Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки" - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки"
Вооруженные силы России в июне нанесли массированные удары по 55 объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T23:01
2026-07-03T23:12
валерий герасимов
новости сво
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в июне нанесли массированные удары по 55 объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.Он акцентировал, что в результате ударов значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки"

Армия России в июне уничтожила 55 объектов оборонной промышленности на Украине

23:01 03.07.2026 (обновлено: 23:12 03.07.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в июне нанесли массированные удары по 55 объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

"По плану Генерального штаба продолжается нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. В июне осуществлено пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов на территории Украины", - сказал Герасимов.

Он акцентировал, что в результате ударов значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие.
"В результате нанесенных ударов значительно снижена возможность украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет", - сказал Герасимов в ходе доклада президенту.
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