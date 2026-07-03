https://crimea.ria.ru/20260703/udary-po-ukraine-v-iyune-armiya-rossii-razbila-55-obektov-oboronki-1157383245.html

Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки"

Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки" - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки"

Вооруженные силы России в июне нанесли массированные удары по 55 объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T23:01

2026-07-03T23:01

2026-07-03T23:12

валерий герасимов

новости сво

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в июне нанесли массированные удары по 55 объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.Он акцентировал, что в результате ударов значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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