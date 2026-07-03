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Требовали 25 млн рублей: две россиянки похитили ребенка ради выкупа
Требовали 25 млн рублей: две россиянки похитили ребенка ради выкупа - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Требовали 25 млн рублей: две россиянки похитили ребенка ради выкупа
Двух жительниц Мурманской области заключили под стражу по обвинению в похищении ребенка с целью выкупа. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T15:00
2026-07-03T15:00
2026-07-03T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Двух жительниц Мурманской области заключили под стражу по обвинению в похищении ребенка с целью выкупа. Об этом сообщили в Следственном комитете России.17‑летняя и 51‑летняя фигурантки привезли ребенка в частный дом, связали и положили в багажник автомобиля. Однако, узнав, что родители девочки обратились в полицию, злоумышленницы отпустили ее.Уголовное дело расследуется по статье о похищении несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в Следкоме РФ.Ранее сообщалось, что в Симферополе на скамье подсудимых оказался 54-летний мужчина по обвинению в похищении человека, совершенном пять лет назад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана – СКВ Севастополе будут судить участника банды рэкетировВ Крыму розыск пропавших детей находится на особом контроле СК
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), мурманск, закон и право, новости, россия
Требовали 25 млн рублей: две россиянки похитили ребенка ради выкупа
В Мурманской области задержали двух местных жительниц по обвинению в похищении ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Двух жительниц Мурманской области заключили под стражу по обвинению в похищении ребенка с целью выкупа. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
"16 июня возле одного из домов по проезду Бабикова в Мурманске обвиняемые, заведомо зная, что местный житель занимается частной медицинской деятельностью и может обладать значительными денежными средствами, подкараулили на улице его 13-летнюю дочь и насильно усадили в арендованный автомобиль. С мобильного телефона девочки они отправили ее отцу сообщение с требованием выкупа в размере 25 млн рублей", - говорится в сообщении.
17‑летняя и 51‑летняя фигурантки привезли ребенка в частный дом, связали и положили в багажник автомобиля. Однако, узнав, что родители девочки обратились в полицию, злоумышленницы отпустили ее.
Уголовное дело расследуется по статье о похищении несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в Следкоме РФ.
Ранее сообщалось
, что в Симферополе на скамье подсудимых оказался 54-летний мужчина по обвинению в похищении человека, совершенном пять лет назад.
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