https://crimea.ria.ru/20260703/trebovali-25-mln-rubley-dve-rossiyanki-pokhitili-rebenka-radi-vykupa-1157369280.html

Требовали 25 млн рублей: две россиянки похитили ребенка ради выкупа

Требовали 25 млн рублей: две россиянки похитили ребенка ради выкупа - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Требовали 25 млн рублей: две россиянки похитили ребенка ради выкупа

Двух жительниц Мурманской области заключили под стражу по обвинению в похищении ребенка с целью выкупа. Об этом сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T15:00

2026-07-03T15:00

2026-07-03T15:00

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мурманск

закон и право

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Двух жительниц Мурманской области заключили под стражу по обвинению в похищении ребенка с целью выкупа. Об этом сообщили в Следственном комитете России.17‑летняя и 51‑летняя фигурантки привезли ребенка в частный дом, связали и положили в багажник автомобиля. Однако, узнав, что родители девочки обратились в полицию, злоумышленницы отпустили ее.Уголовное дело расследуется по статье о похищении несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в Следкоме РФ.Ранее сообщалось, что в Симферополе на скамье подсудимых оказался 54-летний мужчина по обвинению в похищении человека, совершенном пять лет назад.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана – СКВ Севастополе будут судить участника банды рэкетировВ Крыму розыск пропавших детей находится на особом контроле СК

мурманск

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), мурманск, закон и право, новости, россия