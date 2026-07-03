https://crimea.ria.ru/20260703/tramp-dobetsya-okonchaniya-konflikta-na-ukraine--kongressvumen-luna-1157373930.html

Трамп добьется окончания конфликта на Украине – конгрессвумен Луна

Трамп добьется окончания конфликта на Украине – конгрессвумен Луна - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Трамп добьется окончания конфликта на Украине – конгрессвумен Луна

Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, ссылаясь на обсуждения внутри американской администрации, выразила уверенность, что президент... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T20:15

2026-07-03T20:15

2026-07-03T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, ссылаясь на обсуждения внутри американской администрации, выразила уверенность, что президент Дональд Трамп сможет добиться окончания конфликта на Украине. Об этом она заявила в эфире подкаста политического обозревателя Гленна Бэка.По ее словам, многие члены конгресса будут недовольны таким исходом, поскольку "больше не смогут зарабатывать так много денег на своих инвестиционных портфелях".Ранее Дональд Трамп обещал, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнениеПочему Европа хочет немедленного прекращения огня на УкраинеВ Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США

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дональд трамп, сша, украина, россия, политика, новости