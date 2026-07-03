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Трамп добьется окончания конфликта на Украине – конгрессвумен Луна - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Трамп добьется окончания конфликта на Украине – конгрессвумен Луна
Трамп добьется окончания конфликта на Украине – конгрессвумен Луна - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Трамп добьется окончания конфликта на Украине – конгрессвумен Луна
Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, ссылаясь на обсуждения внутри американской администрации, выразила уверенность, что президент... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T20:15
2026-07-03T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, ссылаясь на обсуждения внутри американской администрации, выразила уверенность, что президент Дональд Трамп сможет добиться окончания конфликта на Украине. Об этом она заявила в эфире подкаста политического обозревателя Гленна Бэка.По ее словам, многие члены конгресса будут недовольны таким исходом, поскольку "больше не смогут зарабатывать так много денег на своих инвестиционных портфелях".Ранее Дональд Трамп обещал, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнениеПочему Европа хочет немедленного прекращения огня на УкраинеВ Кремле рассказали о возобновлении диалога России и США
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дональд трамп, сша, украина, россия, политика, новости
Трамп добьется окончания конфликта на Украине – конгрессвумен Луна

Конгрессвумен Луна уверена в успехе Трампа по урегулированию конфликта на Украине

20:15 03.07.2026
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, ссылаясь на обсуждения внутри американской администрации, выразила уверенность, что президент Дональд Трамп сможет добиться окончания конфликта на Украине. Об этом она заявила в эфире подкаста политического обозревателя Гленна Бэка.
"Мы добьемся мирного соглашения между Россией и Украиной, и именно это станет наследием президента Трампа", - цитирует политика РИА Новости.
По ее словам, многие члены конгресса будут недовольны таким исходом, поскольку "больше не смогут зарабатывать так много денег на своих инвестиционных портфелях".
Ранее Дональд Трамп обещал, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.
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