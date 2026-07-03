https://crimea.ria.ru/20260703/terakt-vsu-v-tokmake-i-vstrecha-belousova-s-aksenovym-glavnoe-za-den-1157381609.html

Теракт ВСУ в Токмаке и встреча Белоусова с Аксеновым: главное за день

Теракт ВСУ в Токмаке и встреча Белоусова с Аксеновым: главное за день - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Теракт ВСУ в Токмаке и встреча Белоусова с Аксеновым: главное за день

Боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по рынку в Токмаке Запорожской области – погибли пять человек. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с главой РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T23:46

2026-07-03T23:46

2026-07-03T23:46

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атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по рынку в Токмаке Запорожской области – погибли пять человек. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Суд вынес приговор участникам подготовки покушения на главреда международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. В Крыму временно приостановили движение электричек из Симферополя в Евпаторию и Джанкой. В подконтрольной Киеву части Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар по городскому рынку в ТокмакеВ Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.Власти Токмака объявили 4 июля днем траура на территории муниципального округа.МИД России призвал международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить это варварское преступление украинских неонацистов.МИД Южной Осетии назвал атаку на рынок в Токмаке терактом. Как отметили в ведомстве, этот удар стал очередной варварской акцией в длинной цепи многочисленных преступлений киевского режима в отношении мирных жителей и гражданских объектов, являющихся грубым нарушением международного гуманитарного права.Встреча Белоусова с Аксеновым и РазвожаевымМинистр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, сообщили в Минобороны. Глава ведомства заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил. Белоусов назвал приоритетные задачи Черноморского флота - наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также сил и средств отражения воздушного нападения противника и защиту объектов военной и гражданской инфраструктуры.Кроме того, министр обороны РФ встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил текущую обстановку на полуострове.Приговор участникам покушения на СимоньянЗападный окружной военный суд вынес приговор 12-ти фигурантам дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян. Главный обвиняемый Михаил Балашов приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные участники получили от 6 до 18 лет колонии.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, комментируя вынесенный судом вердикт, сказала, что не держит зла на людей, которые готовили на нее покушение, и прощает их. Также она пообещала оказать помощь семьям осужденных, если поступят такие просьбы.Движение электричек в КрымуДвижение пригородных поездов в пятницу из Симферополя в Евпаторию и до Джанкоя временно приостановлено. Движение пригородных поездов по маршруту из/в Джанкоя осуществляется только до станции Элеваторная.Причины не называются, о возобновлении движения сообщат дополнительно.Эвакуация из населенных пунктов Харьковской областиВ подконтрольной Киеву части Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.В зону эвакуации гражданского населения вошли общины Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. В том числе в Шевченковской общине введена обязательная эвакуация из 41 населенного пункта, в Богодуховском районе – из 12, в Дергачевской общине – из семи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260703/energosistema-kryma-posle-atak-vsu-kogda-dadut-svet-1157381279.html

https://crimea.ria.ru/20260703/remont-naberezhnoy-feodosii-vyzval-voprosy-u-gorozhan--otvety-merii-1157335721.html

https://crimea.ria.ru/20260703/letnie-kanikuly-dlya-detey-s-ovz-kak-organizovat-zanyatiya-i-otdykh-1157296463.html

https://crimea.ria.ru/20260703/vsu-pytayutsya-otrezat-sela-v-krymu-ot-transportnogo-soobscheniya---mid-1157364383.html

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