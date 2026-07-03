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Теракт ВСУ в Токмаке и встреча Белоусова с Аксеновым: главное за день - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Теракт ВСУ в Токмаке и встреча Белоусова с Аксеновым: главное за день
Теракт ВСУ в Токмаке и встреча Белоусова с Аксеновым: главное за день - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Теракт ВСУ в Токмаке и встреча Белоусова с Аксеновым: главное за день
Боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по рынку в Токмаке Запорожской области – погибли пять человек. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с главой РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T23:46
2026-07-03T23:46
главное за день
украина
крым
электричка
андрей белоусов
сергей аксенов
михаил развожаев
токмак
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по рынку в Токмаке Запорожской области – погибли пять человек. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Суд вынес приговор участникам подготовки покушения на главреда международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. В Крыму временно приостановили движение электричек из Симферополя в Евпаторию и Джанкой. В подконтрольной Киеву части Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар по городскому рынку в ТокмакеВ Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.Власти Токмака объявили 4 июля днем траура на территории муниципального округа.МИД России призвал международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить это варварское преступление украинских неонацистов.МИД Южной Осетии назвал атаку на рынок в Токмаке терактом. Как отметили в ведомстве, этот удар стал очередной варварской акцией в длинной цепи многочисленных преступлений киевского режима в отношении мирных жителей и гражданских объектов, являющихся грубым нарушением международного гуманитарного права.Встреча Белоусова с Аксеновым и РазвожаевымМинистр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, сообщили в Минобороны. Глава ведомства заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил. Белоусов назвал приоритетные задачи Черноморского флота - наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также сил и средств отражения воздушного нападения противника и защиту объектов военной и гражданской инфраструктуры.Кроме того, министр обороны РФ встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил текущую обстановку на полуострове.Приговор участникам покушения на СимоньянЗападный окружной военный суд вынес приговор 12-ти фигурантам дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян. Главный обвиняемый Михаил Балашов приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные участники получили от 6 до 18 лет колонии.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, комментируя вынесенный судом вердикт, сказала, что не держит зла на людей, которые готовили на нее покушение, и прощает их. Также она пообещала оказать помощь семьям осужденных, если поступят такие просьбы.Движение электричек в КрымуДвижение пригородных поездов в пятницу из Симферополя в Евпаторию и до Джанкоя временно приостановлено. Движение пригородных поездов по маршруту из/в Джанкоя осуществляется только до станции Элеваторная.Причины не называются, о возобновлении движения сообщат дополнительно.Эвакуация из населенных пунктов Харьковской областиВ подконтрольной Киеву части Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.В зону эвакуации гражданского населения вошли общины Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. В том числе в Шевченковской общине введена обязательная эвакуация из 41 населенного пункта, в Богодуховском районе – из 12, в Дергачевской общине – из семи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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главное за день, украина, крым, электричка, андрей белоусов, сергей аксенов, михаил развожаев, токмак, атаки всу, новости, новости крыма
Теракт ВСУ в Токмаке и встреча Белоусова с Аксеновым: главное за день

Удар ВСУ по Токмаку и встреча Белоусова с Аксеновым – главное за день

23:46 03.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по рынку в Токмаке Запорожской области – погибли пять человек. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Суд вынес приговор участникам подготовки покушения на главреда международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. В Крыму временно приостановили движение электричек из Симферополя в Евпаторию и Джанкой. В подконтрольной Киеву части Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удар по городскому рынку в Токмаке

В Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Власти Токмака объявили 4 июля днем траура на территории муниципального округа.
МИД России призвал международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить это варварское преступление украинских неонацистов.
МИД Южной Осетии назвал атаку на рынок в Токмаке терактом. Как отметили в ведомстве, этот удар стал очередной варварской акцией в длинной цепи многочисленных преступлений киевского режима в отношении мирных жителей и гражданских объектов, являющихся грубым нарушением международного гуманитарного права.
Мыс Фиолент - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Вчера, 17:40
Землетрясение произошло у берегов Севастополя

Встреча Белоусова с Аксеновым и Развожаевым

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота, сообщили в Минобороны. Глава ведомства заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил. Белоусов назвал приоритетные задачи Черноморского флота - наращивание боевых возможностей береговой системы обнаружения, а также сил и средств отражения воздушного нападения противника и защиту объектов военной и гражданской инфраструктуры.
Кроме того, министр обороны РФ встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил текущую обстановку на полуострове.
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Вчера, 19:53
Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет

Приговор участникам покушения на Симоньян

Западный окружной военный суд вынес приговор 12-ти фигурантам дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян. Главный обвиняемый Михаил Балашов приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные участники получили от 6 до 18 лет колонии.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT, комментируя вынесенный судом вердикт, сказала, что не держит зла на людей, которые готовили на нее покушение, и прощает их. Также она пообещала оказать помощь семьям осужденных, если поступят такие просьбы.
Благоустройство набережной в Феодосии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Вчера, 19:19Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ремонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан – ответы мэрии

Движение электричек в Крыму

Движение пригородных поездов в пятницу из Симферополя в Евпаторию и до Джанкоя временно приостановлено. Движение пригородных поездов по маршруту из/в Джанкоя осуществляется только до станции Элеваторная.
Причины не называются, о возобновлении движения сообщат дополнительно.
Мама с ребенком читают книгу - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Вчера, 17:22Эксклюзивы РИА Новости Крым
Летние каникулы для детей с ОВЗ: как организовать занятия и отдых

Эвакуация из населенных пунктов Харьковской области

В подконтрольной Киеву части Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из 60 населенных пунктов, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
В зону эвакуации гражданского населения вошли общины Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. В том числе в Шевченковской общине введена обязательная эвакуация из 41 населенного пункта, в Богодуховском районе – из 12, в Дергачевской общине – из семи.
Беспилотник
Вчера, 12:42
ВСУ пытаются отрезать села в Крыму от транспортного сообщения - МИД
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Главное за деньУкраинаКрымЭлектричкаАндрей БелоусовСергей АксеновМихаил РазвожаевТокмакАтаки ВСУНовостиНовости Крыма
 
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