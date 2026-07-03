https://crimea.ria.ru/20260703/sud-prigovoril-k-25-godam-figuranta-dela-o-podgotovke-pokusheniya-na-simonyan-1157371451.html

Суд приговорил к 25 годам фигуранта дела о подготовке покушения на Симоньян

Суд приговорил к 25 годам фигуранта дела о подготовке покушения на Симоньян - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Суд приговорил к 25 годам фигуранта дела о подготовке покушения на Симоньян

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор Михаилу Балашову по делу о подготовке покушения на главного редактора международной медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T15:33

2026-07-03T15:33

2026-07-03T15:48

маргарита симоньян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор Михаилу Балашову по делу о подготовке покушения на главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом пишет РИА Новости.Уточняется, что первые четыре года Балашову предстоит отбыть в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.Как заявляли в СК, Балашов в 2022 году создал ячейку в Москве и вовлекал в нее сторонников национал-социализма. С сентября 2022 года по июль 2023 года участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ*, публикуя видео в сети для пропаганды экстремизма.По данным Генпрокуратуры, не позднее 16 июня 2023 года неустановленные лица обратились к Балашову с предложением за 50 тысяч долларов убить Симоньян. Тот привлек Егора Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки. Заказчики убийства передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами. В июле Балашов прибыл к гаражу на улице Вавилова в Москве, где были спрятаны автомат Калашникова и 90 патронов. Реализовать преступный умысел соучастники не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ.Летом 2023 года ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке убийства Симоньян.Всего на скамье подсудимых 12 человек. Среди шести фигурантов дела есть несовершеннолетние. В зависимости от роли и участия фигуранты обвиняются по семи статьям УК РФ, включая организацию и участие в деятельности террористической организации, приготовление к убийству, разбой, хулиганство, возбуждение ненависти.Это уже не первое покушение на Маргариту Симоньян. В апреле 2022 года в Москве была задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power"*, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева, а также обсуждали возможность убийства гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.*движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расследование дела о подготовке убийства Симоньян завершено Покушение на Симоньян – новая статья и признание вины фигурантами"Мастырят себе оправдание": Симоньян ответила на обвинения СБУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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