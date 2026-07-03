https://crimea.ria.ru/20260703/spasshiy-zhenschinu-iz-pozhara-ranenyy-boets-svo-poluchit-premiyu-keosayana-1157383032.html

Спасший женщину из пожара раненый боец СВО получит премию Кеосаяна

Спасший женщину из пожара раненый боец СВО получит премию Кеосаяна - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Спасший женщину из пожара раненый боец СВО получит премию Кеосаяна

Военнослужащий Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области, получит 16-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T22:56

2026-07-03T22:56

2026-07-03T23:11

маргарита симоньян

новости

международная медиагруппа "россия сегодня"

тигран кеосаян

калининградская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащий Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области, получит 16-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале в МАКС.Участник специальной военной операции, несмотря на осколочные ранения в ногах, спас женщину из пожара в общежитии поселка Ушаково Калининградской области. Он там снимал комнату, чтобы ездить на лечение в госпиталь.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симоньян.По информации РИА Новости, награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, а также жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.Премию также получили жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, спасшие четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара. А также житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре, а также двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя, который в Дербенте спас двух тонувших в Каспийском море детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260529/vynes-detey-i-mamu-iz-ognya-premiyu-keosayana-poluchit-student-iz-kanska-1156456089.html

калининградская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, новости, международная медиагруппа "россия сегодня", тигран кеосаян, калининградская область