Рейтинг@Mail.ru
Спасший женщину из пожара раненый боец СВО получит премию Кеосаяна - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260703/spasshiy-zhenschinu-iz-pozhara-ranenyy-boets-svo-poluchit-premiyu-keosayana-1157383032.html
Спасший женщину из пожара раненый боец СВО получит премию Кеосаяна
Спасший женщину из пожара раненый боец СВО получит премию Кеосаяна - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Спасший женщину из пожара раненый боец СВО получит премию Кеосаяна
Военнослужащий Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области, получит 16-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T22:56
2026-07-03T23:11
маргарита симоньян
новости
международная медиагруппа "россия сегодня"
тигран кеосаян
калининградская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148616520_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72b699dbd9921b6693322a1a97048eef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащий Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области, получит 16-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале в МАКС.Участник специальной военной операции, несмотря на осколочные ранения в ногах, спас женщину из пожара в общежитии поселка Ушаково Калининградской области. Он там снимал комнату, чтобы ездить на лечение в госпиталь.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симоньян.По информации РИА Новости, награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, а также жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.Премию также получили жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, спасшие четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара. А также житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре, а также двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя, который в Дербенте спас двух тонувших в Каспийском море детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260529/vynes-detey-i-mamu-iz-ognya-premiyu-keosayana-poluchit-student-iz-kanska-1156456089.html
калининградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/09/1148616520_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3c0d5c998d2c9c9df380ca46c0b37ed7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маргарита симоньян, новости, международная медиагруппа "россия сегодня", тигран кеосаян, калининградская область
Спасший женщину из пожара раненый боец СВО получит премию Кеосаяна

Симоньян: спасший женщину из пожара боец СВО получит 16-ю премию Кеосаяна

22:56 03.07.2026 (обновлено: 23:11 03.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Севастополе
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Военнослужащий Александр, который спас женщину из пожара в Калининградской области, получит 16-ю премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале в МАКС.
Участник специальной военной операции, несмотря на осколочные ранения в ногах, спас женщину из пожара в общежитии поселка Ушаково Калининградской области. Он там снимал комнату, чтобы ездить на лечение в госпиталь.
"Боец СВО, который, несмотря на осколки от снарядов в ногах, спас из пожара женщину в Калининградской области, получит 16-ю премию имени Тиграна", - написала Симоньян в "Максе".
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симоньян.
По информации РИА Новости, награду уже получили две воспитательницы из Бугуруслана, семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе, дворник Хайрулло Ибадуллаев, который спас выпавшего из окна ребенка в Санкт-Петербурге, а также жители Санкт-Петербурга, спасшие с помощью куртки выпавшего из окна десятого этажа мальчика, Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении, житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения.
Премию также получили жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли детей во время наводнения, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, спасшие четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, жительница Казани Галия Ситдикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, студент из Канска Кирилл Царулица, который спас двоих детей и их маму из пожара. А также житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший 19-летнего нападавшего в торговом центре, а также двенадцатилетний Платон Шеин из Ставрополя, который в Дербенте спас двух тонувших в Каспийском море детей.
Студент из Канска Кирилл Царулица получит премию Кеосаяна за спасение детей и их мамы из горящего дома
29 мая, 21:46
Вынес детей и маму из огня: премию Кеосаяна получит студент из Канска
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Маргарита СимоньянНовостиМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"Тигран КеосаянКалининградская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:13Армия России освободила 133 населенных пункта с начала года – Путин
23:09Российские бойцы отодвинули фронт на восемь километров от Красноармейска
23:01Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки"
22:56Спасший женщину из пожара раненый боец СВО получит премию Кеосаяна
22:46Армия России полностью освободила Константиновку
22:42ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин
22:26Эль-Ниньо повысит температуру на Земле – ученый
22:01В Крыму число погибших в ДТП за год снизилось почти на 11 процентов
21:47В Красногвардейской больнице начали проводить малоинвазивные операции
21:31В Севастополе в субботу топливо по QR-кодам продавать не будут
21:29Феномен Порошенко*: зачем Зеленский атакует белорусов в России - мнение
21:10В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
21:02Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
20:46МИД Южной Осетии назвал терактом удар ВСУ по рынку в Токмаке
20:44Над Крымом сбили беспилотники
20:22Воздушная тревога объявлена в Севастополе
20:15Трамп добьется окончания конфликта на Украине – конгрессвумен Луна
19:53Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет
19:51Дожди снизят температуру воздуха в Крыму на выходных
19:32Симоньян простила готовивших покушение на нее и готова помочь их семьям
Лента новостейМолния