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Симоньян простила готовивших покушение на нее и готова помочь их семьям - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Симоньян простила готовивших покушение на нее и готова помочь их семьям
Симоньян простила готовивших покушение на нее и готова помочь их семьям - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Симоньян простила готовивших покушение на нее и готова помочь их семьям
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что не держит зла на людей, которые готовили на нее... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T19:32
2026-07-03T19:32
маргарита симоньян
покушение
общество
новости
rt
международная медиагруппа "россия сегодня"
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что не держит зла на людей, которые готовили на нее покушение, и пообещала оказать помощь семьям осужденных, если поступят такие просьбы. Об этом она сообщила в своем канале в МАКС.В пятницу Западный окружной военный суд вынес приговор 12-ти фигурантам дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян. Главный обвиняемый Михаил Балашов приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные участники получили от 6 до 18 лет колонии.Она добавила, что как христианка огорчена тем, что люди могут покушаться на жизнь другого человека за какие-либо суммы денег, и тем, что зло вообще существует.Организатор преступной группы, готовившей покушение на Маргариту Симоньян, был задержан в июле 2023 года. Годом ранее Михаил Балашов создал ячейку в Москве и вовлекал в нее сторонников национал-социализма. С сентября 2022 года по июль 2023 года участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ*, публикуя видео в сети для пропаганды экстремизма.По данным Генпрокуратуры, не позднее 16 июня 2023 года неустановленные лица обратились к Балашову с предложением за 50 тысяч долларов убить Симоньян. Тот привлек Егора Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки. Заказчики убийства передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами. В июле Балашов прибыл к гаражу на улице Вавилова в Москве, где были спрятаны автомат Калашникова и 90 патронов. Реализовать преступный умысел соучастники не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ.Летом 2023 года ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке убийства Симоньян.Всего на скамье подсудимых 12 человек. Среди шести фигурантов дела есть несовершеннолетние. В зависимости от роли и участия фигуранты обвиняются по семи статьям УК РФ, включая организацию и участие в деятельности террористической организации, приготовление к убийству, разбой, хулиганство, возбуждение ненависти.Это уже не первое покушение на Маргариту Симоньян. В апреле 2022 года в Москве была задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power"*, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева, а также обсуждали возможность убийства гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.*движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расследование дела о подготовке убийства Симоньян завершено Покушение на Симоньян – новая статья и признание вины фигурантами"Мастырят себе оправдание": Симоньян ответила на обвинения СБУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
маргарита симоньян, покушение, общество, новости, rt, международная медиагруппа "россия сегодня", приговор
Симоньян простила готовивших покушение на нее и готова помочь их семьям

Симоньян простила осужденных за покушение на нее и выразила готовность помочь их семьям

19:32 03.07.2026
 
© Предоставлено пресс-службой RT.Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян
© Предоставлено пресс-службой RT.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что не держит зла на людей, которые готовили на нее покушение, и пообещала оказать помощь семьям осужденных, если поступят такие просьбы. Об этом она сообщила в своем канале в МАКС.
В пятницу Западный окружной военный суд вынес приговор 12-ти фигурантам дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян. Главный обвиняемый Михаил Балашов приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные участники получили от 6 до 18 лет колонии.

"Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу. И если есть маленькие дети или пожилые родители остались (в семьях осужденных – ред.), или кто-то, кому нужна помощь, я помогу", - сказала Симоньян в аудиосообщении.

Она добавила, что как христианка огорчена тем, что люди могут покушаться на жизнь другого человека за какие-либо суммы денег, и тем, что зло вообще существует.
Организатор преступной группы, готовившей покушение на Маргариту Симоньян, был задержан в июле 2023 года. Годом ранее Михаил Балашов создал ячейку в Москве и вовлекал в нее сторонников национал-социализма. С сентября 2022 года по июль 2023 года участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ*, публикуя видео в сети для пропаганды экстремизма.
По данным Генпрокуратуры, не позднее 16 июня 2023 года неустановленные лица обратились к Балашову с предложением за 50 тысяч долларов убить Симоньян. Тот привлек Егора Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки. Заказчики убийства передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами. В июле Балашов прибыл к гаражу на улице Вавилова в Москве, где были спрятаны автомат Калашникова и 90 патронов. Реализовать преступный умысел соучастники не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ.
Летом 2023 года ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке убийства Симоньян.
Всего на скамье подсудимых 12 человек. Среди шести фигурантов дела есть несовершеннолетние. В зависимости от роли и участия фигуранты обвиняются по семи статьям УК РФ, включая организацию и участие в деятельности террористической организации, приготовление к убийству, разбой, хулиганство, возбуждение ненависти.
Это уже не первое покушение на Маргариту Симоньян. В апреле 2022 года в Москве была задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power"*, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева, а также обсуждали возможность убийства гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.
*движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
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Маргарита СимоньянПокушениеОбществоНовостиRTМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"Приговор
 
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