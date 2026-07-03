https://crimea.ria.ru/20260703/shosse-turistov-v-yalte-otremontiruyut-za-152-milliona-rubley-1157370935.html

Шоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублей

Шоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Шоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублей

В Крыму определили подрядчика, который отремонтирует шоссе Туристов в Ялте. Стоимость работ составит 152 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение главы... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T15:41

2026-07-03T15:41

2026-07-03T15:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму определили подрядчика, который отремонтирует шоссе Туристов в Ялте. Стоимость работ составит 152 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте крымского правительства.Контракт заключен на срок до 1 августа 2027 года. Заказчиком выступает ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым".Ранее сообщалось, что пять крупных объектов дорожного строительства, реализуемых в рамках проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы социально-экономического развития Крыма, планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского паркаИнвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отелиКапитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работы

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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