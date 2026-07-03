Шоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублей
В Ялте до августа 2027 года отремонтируют дорогу на шоссе Туристов за 152 миллиона рублей
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоОграничение движения
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму определили подрядчика, который отремонтирует шоссе Туристов в Ялте. Стоимость работ составит 152 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте крымского правительства.
"Определить ООО "ДОР-АЛЬЯНС" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по текущему ремонту на объекте: "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городской округ Ялта Республики Крым, шоссе Туристов", с ценой контракта 152 151 904,90 рубля", - говорится в тексте документа.
Контракт заключен на срок до 1 августа 2027 года. Заказчиком выступает ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым".
Ранее сообщалось, что пять крупных объектов дорожного строительства, реализуемых в рамках проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы социально-экономического развития Крыма, планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года.
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