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Шоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Шоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублей
Шоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Шоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублей
В Крыму определили подрядчика, который отремонтирует шоссе Туристов в Ялте. Стоимость работ составит 152 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение главы... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T15:41
2026-07-03T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму определили подрядчика, который отремонтирует шоссе Туристов в Ялте. Стоимость работ составит 152 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте крымского правительства.Контракт заключен на срок до 1 августа 2027 года. Заказчиком выступает ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым".Ранее сообщалось, что пять крупных объектов дорожного строительства, реализуемых в рамках проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы социально-экономического развития Крыма, планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского паркаИнвестиции на 6 млрд – где в Крыму построят новое жилье и отелиКапитальный ремонт моста на дороге из Бахчисарая в Ялту: как идут работы
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Шоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублей

В Ялте до августа 2027 года отремонтируют дорогу на шоссе Туристов за 152 миллиона рублей

15:41 03.07.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоОграничение движения
Ограничение движения
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму определили подрядчика, который отремонтирует шоссе Туристов в Ялте. Стоимость работ составит 152 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте крымского правительства.

"Определить ООО "ДОР-АЛЬЯНС" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по текущему ремонту на объекте: "Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городской округ Ялта Республики Крым, шоссе Туристов", с ценой контракта 152 151 904,90 рубля", - говорится в тексте документа.

Контракт заключен на срок до 1 августа 2027 года. Заказчиком выступает ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым".
Ранее сообщалось, что пять крупных объектов дорожного строительства, реализуемых в рамках проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы социально-экономического развития Крыма, планируют сдать в эксплуатацию до конца 2026 года.
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