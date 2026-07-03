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Шесть ударов возмездия по Украине нанесла армия РФ за неделю

Шесть ударов возмездия по Украине нанесла армия РФ за неделю - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Шесть ударов возмездия по Украине нанесла армия РФ за неделю

За неделю российские военные нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T12:33

2026-07-03T12:33

2026-07-03T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. За неделю российские военные нанесли один массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что в результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Россия намерена наращивать ответные удары по Украине, чтобы отбить желание ВСУ бить по гражданским объектам в РФ, заявлял ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Киеву и Кременчугу нанесен групповой ударПрятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУСлов недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров

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