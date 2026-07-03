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Российские бойцы отодвинули фронт на восемь километров от Красноармейска - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Российские бойцы отодвинули фронт на восемь километров от Красноармейска
Российские бойцы отодвинули фронт на восемь километров от Красноармейска - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Российские бойцы отодвинули фронт на восемь километров от Красноармейска
Группировка российских войск "Центр" отодвинула фронт на 8,5 километра от Красноармейска. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T23:09
2026-07-03T23:10
валерий герасимов
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Группировка российских войск "Центр" отодвинула фронт на 8,5 километра от Красноармейска. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ также отметил, что киевский режим при отсутствии успехов стремится убедить западных спонсоров в перехвате инициативы, показывая мнимые успехи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов оборонкиАрмия России полностью освободила Константиновку ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин
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валерий герасимов, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Российские бойцы отодвинули фронт на восемь километров от Красноармейска

Группировка "Центр" отодвинула фронт на восемь километров от Красноармейска - Герасимов

23:09 03.07.2026 (обновлено: 23:10 03.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы
Боевая работа мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Группировка российских войск "Центр" отодвинула фронт на 8,5 километра от Красноармейска. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

"Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск "Центр". Соединения и воинские части развивают наступление севернее Красноармейска, линия фронта отодвинута от окраин города на 8,5 километров", - сказал он.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ также отметил, что киевский режим при отсутствии успехов стремится убедить западных спонсоров в перехвате инициативы, показывая мнимые успехи.
"Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициатив и значительных продвижениях на поле боя. В этих целях проводит информационную кампанию, в рамках которой демонстрируют мнимые успехи формирований ВСУ, а территории, освобожденные российскими войсками, скрывает под нейтральной формулировкой "Перешли в серую зону", - добавил Герасимов.
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