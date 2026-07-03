https://crimea.ria.ru/20260703/rossiyskie-boytsy-otodvinuli-front-na-vosem-kilometrov-ot-krasnoarmeyska-1157383288.html

Российские бойцы отодвинули фронт на восемь километров от Красноармейска

Российские бойцы отодвинули фронт на восемь километров от Красноармейска - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Российские бойцы отодвинули фронт на восемь километров от Красноармейска

Группировка российских войск "Центр" отодвинула фронт на 8,5 километра от Красноармейска. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T23:09

2026-07-03T23:09

2026-07-03T23:10

валерий герасимов

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Группировка российских войск "Центр" отодвинула фронт на 8,5 километра от Красноармейска. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ также отметил, что киевский режим при отсутствии успехов стремится убедить западных спонсоров в перехвате инициативы, показывая мнимые успехи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов оборонкиАрмия России полностью освободила Константиновку ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий герасимов, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии