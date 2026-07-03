Российские бойцы отодвинули фронт на восемь километров от Красноармейска
Группировка "Центр" отодвинула фронт на восемь километров от Красноармейска - Герасимов
23:09 03.07.2026 (обновлено: 23:10 03.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Группировка российских войск "Центр" отодвинула фронт на 8,5 километра от Красноармейска. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе посещения президентом РФ Владимиром Путиным вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
"Упорные бои продолжаются в полосе ответственности группировки войск "Центр". Соединения и воинские части развивают наступление севернее Красноармейска, линия фронта отодвинута от окраин города на 8,5 километров", - сказал он.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ также отметил, что киевский режим при отсутствии успехов стремится убедить западных спонсоров в перехвате инициативы, показывая мнимые успехи.
"Киевский режим при отсутствии результатов на земле стремится убедить своих западных спонсоров в перехвате у нас инициатив и значительных продвижениях на поле боя. В этих целях проводит информационную кампанию, в рамках которой демонстрируют мнимые успехи формирований ВСУ, а территории, освобожденные российскими войсками, скрывает под нейтральной формулировкой "Перешли в серую зону", - добавил Герасимов.
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