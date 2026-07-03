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Россия будет расширять зону безопасности с усилением ударов ВСУ – Путин - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Россия будет расширять зону безопасности с усилением ударов ВСУ – Путин
Россия будет расширять зону безопасности с усилением ударов ВСУ – Путин - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Россия будет расширять зону безопасности с усилением ударов ВСУ – Путин
Чем больше ВСУ будут бить по российской инфраструктуре, тем больше российские войска будут создавать буферную зону безопасности на сопредельной территории. Об... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T23:36
2026-07-03T23:36
владимир путин (политик)
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
атаки всу
буферная зона безопасности
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Чем больше ВСУ будут бить по российской инфраструктуре, тем больше российские войска будут создавать буферную зону безопасности на сопредельной территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с военными в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.При этом Путин отметил, что надо сделать все необходимое, чтобы защитить мирное население и объекты от вражеских ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, атаки всу, буферная зона безопасности, украина
Россия будет расширять зону безопасности с усилением ударов ВСУ – Путин

Путин заявил о расширении зоны безопасности при усилении ударов ВСУ по мирным объектам

23:36 03.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танка Т-72Б3А группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа танка Т-72Б3А группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Чем больше ВСУ будут бить по российской инфраструктуре, тем больше российские войска будут создавать буферную зону безопасности на сопредельной территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с военными в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

"Чем больше ударов противник будет пытаться наносить по нашим гражданским объектам…, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более что это – так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня – тоже исторически русская, российская земля", - сказал глава государства.

При этом Путин отметил, что надо сделать все необходимое, чтобы защитить мирное население и объекты от вражеских ударов.
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Владимир Путин (политик)Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииАтаки ВСУБуферная зона безопасностиУкраина
 
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