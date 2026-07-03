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Ремонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан – ответы мэрии - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Ремонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан – ответы мэрии
Ремонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан – ответы мэрии - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Ремонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан – ответы мэрии
Основной объем тяжелых работ по благоустройству набережной в Феодосии завершается, сейчас в границах приморского променада устанавливают лавочки и деревянные... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T19:19
2026-07-03T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Основной объем тяжелых работ по благоустройству набережной в Феодосии завершается, сейчас в границах приморского променада устанавливают лавочки и деревянные навесы, при этом некоторые архитектурные решения вызвали критику у горожан в социальных сетях. О том, как движутся работы, куда делся советский гранит, который раньше украшал спуски к морю, и почему некоторые элементы визуально сильно отличаются от заявленных в проекте – РИА Новости Крым рассказал первый замглавы администрации города Эмин Набиев.Готовность объекта и судьба гранитаПо словам Набиева, на сегодняшний день на объекте ежедневно работают около 20 человек и две - три единицы спецтехники. Подрядчик обеспечен всеми необходимыми материалами и средствами и движется в соответствии с планом. Дополнительно власти города приняли решение об обустройстве системы автоматического полива в зеленой зоне променада – эти работы продолжаются.Также к этому времени демонтированы старые и частично устроены новые спуски к морю. При этом прежние гранитные "рубашки" сменили легкие решения из керамогранита."Большая часть гранита была поколота при демонтаже и пришла в непрезентабельный вид. Весь демонтированный возвратный материал находится на ответственном хранении в нашем муниципальном учреждении", – уточняет чиновник судьбу гранита.Спорные решения и ответы мэрии"Изначально при проектировании набережной глава администрации Феодосии Владимир Ким четыре или пять раз собирал всех заинтересованных жителей муниципалитета для обсуждения нюансов при проектировании. Эскиз проекта согласовывался также на встречах с активными гражданами", – продолжает Набиев.Однако в итоге некоторые элементы визуально существенно отличаются от тех, которые были заявлены на представленных горожанам картинках. В частности, волну критики в феодосийском сегменте соцсетей вызвал внешний вид фонарей на спусках к морю. По словам заммэра города, в проект, действительно, внесли вынужденные корректировки.Технические корректировки, по его словам, вносились без участия горожан, уже после всех общественных обсуждений."Мы видели на встречах, как жители поддерживают автора набережной Александра Ивановича. Поэтому мы его привлекли, так как у него есть высокий авторитет в данной области", – поясняет чиновник.Полет архитектурной мысли и рамки бюджетаТе самые "П"-образные опоры, на смену которым пришли новые, вызывающие споры решения, в 70-х годах прошлого века придумал именно Александр Кулабухов. Его же авторству принадлежит уникальное чугунное ограждение в греческом стиле, которое по просьбе горожан мэрия обещает вернуть на место после реставрации. По словам самого архитектора, опоры, действительно пришли в негодность и требовали дорогостоящей реставрации.В итоге, по его словам, полет архитектурной мысли пришлось втискивать в рамки бюджета: участники техсовета приняли решение спилить опоры, сохранить их кубические основания, которые параллельно исполняли функцию клумб, и установить новые фонари прямо на них."Единственное, я настоял, что там нужно сделать хотя бы пирамидальные навершия, чтобы как-то выделить все-таки эти элементы в объеме. Само по себе, как фрагмент, это может быть, но общий ритм променада, конечно, утрачен", – вздыхает архитектор. И подытоживает: "К сожалению, архитектура – это не просто "захотел-нарисовал". Есть определенные рамки, бюджетные возможности".Решение принято и реализовано"Решение принято и реализовано. Проектно-сметная документация прошла корректировку, объект движется по графику, по плану. Как бы мы не хотели, всем угодить невозможно", – комментирует тему заммэра Набиев.По его словам, основной объем работ на городской набережной планируется завершить к концу июля. К этому времени будет окончено устройство четырех бетонных спусков к морю, укладка тротуарной плитки по основному ходу набережной и установка всех малых архитектурных форм.При этом он не исключает возможной задержки в части устройства остальных лестничных спусков к морю. Всего их в ремонте порядка десяти: четыре – бетонные, остальные – металлоконструкции, аналогичные тем, что располагались на набережной до начала благоустроительных работ."Связана задержка с недавними событиями, которые влияют на логистику", – пояснил Набиев.Стоимость работ по благоустройству Новой набережной в Феодосии составляет 88 млн рублей, сообщалось ранее. Срок их окончания по контакту – до 1 сентября 2026 года. Последний капитальный ремонт этой территории производился около 20 лет назад. В 2017 году был выполнен небольшой косметический ремонт. В ходе текущих работ существующее плиточное покрытие решено не заменять новым, отдельные участки плитки снимали, чтобы не повредить во время работ тяжелой техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Набережная в Коктебеле готова на 89 процентов"Раздели" променад: в Феодосии украли ограждения с набережнойРаботают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка
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феодосия, набережная, благоустройство, городская среда, крым, новости крыма
Ремонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан – ответы мэрии

Основной объем работ по благоустройству набережной в Феодосии завершается – власти

19:19 03.07.2026
 
© РИА Новости КрымБлагоустройство набережной в Феодосии
Благоустройство набережной в Феодосии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Основной объем тяжелых работ по благоустройству набережной в Феодосии завершается, сейчас в границах приморского променада устанавливают лавочки и деревянные навесы, при этом некоторые архитектурные решения вызвали критику у горожан в социальных сетях. О том, как движутся работы, куда делся советский гранит, который раньше украшал спуски к морю, и почему некоторые элементы визуально сильно отличаются от заявленных в проекте – РИА Новости Крым рассказал первый замглавы администрации города Эмин Набиев.

Готовность объекта и судьба гранита

"На сегодняшний день готовность составляет 58% от общего объема. При этом общий объем формируется от стоимости контракта, 60% которой – это малые архитектурные формы, такие как скамейки, навесы, перголы. Скамейки у нас уже на объекте есть. Навесы собираются. Перголы – в доставке", – информирует заммэра о ходе ремонта.
По словам Набиева, на сегодняшний день на объекте ежедневно работают около 20 человек и две - три единицы спецтехники. Подрядчик обеспечен всеми необходимыми материалами и средствами и движется в соответствии с планом. Дополнительно власти города приняли решение об обустройстве системы автоматического полива в зеленой зоне променада – эти работы продолжаются.
Также к этому времени демонтированы старые и частично устроены новые спуски к морю. При этом прежние гранитные "рубашки" сменили легкие решения из керамогранита.
"Большая часть гранита была поколота при демонтаже и пришла в непрезентабельный вид. Весь демонтированный возвратный материал находится на ответственном хранении в нашем муниципальном учреждении", – уточняет чиновник судьбу гранита.
© РИА Новости КрымБлагоустройство набережной в Феодосии
Благоустройство набережной в Феодосии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым

Спорные решения и ответы мэрии

"Изначально при проектировании набережной глава администрации Феодосии Владимир Ким четыре или пять раз собирал всех заинтересованных жителей муниципалитета для обсуждения нюансов при проектировании. Эскиз проекта согласовывался также на встречах с активными гражданами", – продолжает Набиев.
Однако в итоге некоторые элементы визуально существенно отличаются от тех, которые были заявлены на представленных горожанам картинках. В частности, волну критики в феодосийском сегменте соцсетей вызвал внешний вид фонарей на спусках к морю.
© РИА Новости Крым

Новые фонари на спусках к морю

Благоустройство набережной в Феодосии
1 из 2

Новые фонари на спусках к морю

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Всего таких спусков будет четыре

Благоустройство набережной в Феодосии
2 из 2

Всего таких спусков будет четыре

© РИА Новости Крым
1 из 2

Новые фонари на спусках к морю

© РИА Новости Крым
2 из 2

Всего таких спусков будет четыре

© РИА Новости Крым
По словам заммэра города, в проект, действительно, внесли вынужденные корректировки.
"Бетонные "П"-образные опоры, которые там были, на момент выполнения работ оказались в аварийном состоянии, и восстановить их было невозможно. Для решения вопроса в технический совет мы привлекли автора проекта набережной 70-х годов Александра Ивановича Кулабухова. И вот, непосредственно по его чертежу выполнили эти фонари", – поясняет заместитель главы администрации.
© РИА Новости Крым"П"-образные опоры демонтировали из-за их аварийного состояния
Благоустройство набережной в Феодосии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым
"П"-образные опоры демонтировали из-за их аварийного состояния. Архивное фото
Технические корректировки, по его словам, вносились без участия горожан, уже после всех общественных обсуждений.
"Мы видели на встречах, как жители поддерживают автора набережной Александра Ивановича. Поэтому мы его привлекли, так как у него есть высокий авторитет в данной области", – поясняет чиновник.

Полет архитектурной мысли и рамки бюджета

Те самые "П"-образные опоры, на смену которым пришли новые, вызывающие споры решения, в 70-х годах прошлого века придумал именно Александр Кулабухов. Его же авторству принадлежит уникальное чугунное ограждение в греческом стиле, которое по просьбе горожан мэрия обещает вернуть на место после реставрации.
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЧугунное ограждение набережной сейчас демонтировано, его обещают вернуть на место после реставрации
Города России. Феодосия - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Чугунное ограждение набережной сейчас демонтировано, его обещают вернуть на место после реставрации. Архивное фото
По словам самого архитектора, опоры, действительно пришли в негодность и требовали дорогостоящей реставрации.
"Прежние опоры создавали определенный ритм. Вся эта линия ограждения не была кучной. Сейчас она, конечно, утратила этот эффект. Но, опоры эти имели дефекты. Там арматура пришла в негодность. Их надо было либо восстанавливать, что очень дорого, либо сделать что-то другое. Делать высокие опоры город отказался из-за экономических условий. Потом я предлагал спуски на пляж сделать в виде арочных мостов. Они бы тоже с моря очень хорошо смотрелись. Но город отказался от этой идеи из-за того, что нет времени на эту разработку", – рассказал Кулабухов.
В итоге, по его словам, полет архитектурной мысли пришлось втискивать в рамки бюджета: участники техсовета приняли решение спилить опоры, сохранить их кубические основания, которые параллельно исполняли функцию клумб, и установить новые фонари прямо на них.
"Единственное, я настоял, что там нужно сделать хотя бы пирамидальные навершия, чтобы как-то выделить все-таки эти элементы в объеме. Само по себе, как фрагмент, это может быть, но общий ритм променада, конечно, утрачен", – вздыхает архитектор. И подытоживает: "К сожалению, архитектура – это не просто "захотел-нарисовал". Есть определенные рамки, бюджетные возможности".

Решение принято и реализовано

"Решение принято и реализовано. Проектно-сметная документация прошла корректировку, объект движется по графику, по плану. Как бы мы не хотели, всем угодить невозможно", – комментирует тему заммэра Набиев.
По его словам, основной объем работ на городской набережной планируется завершить к концу июля. К этому времени будет окончено устройство четырех бетонных спусков к морю, укладка тротуарной плитки по основному ходу набережной и установка всех малых архитектурных форм.
© РИА Новости КрымБлагоустройство набережной в Феодосии
Благоустройство набережной в Феодосии
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Благоустройство набережной в Феодосии
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Проект благоустройства набережной в Феодосии
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Благоустройство набережной в Феодосии
© РИА Новости Крым
"Основной фронт работ мы закончим ко Дню города, который Феодосия отмечает в последнюю субботу июля. Это уже позволит людям комфортно передвигаться, прогуливаться по променаду", – обещает заммэра.
При этом он не исключает возможной задержки в части устройства остальных лестничных спусков к морю. Всего их в ремонте порядка десяти: четыре – бетонные, остальные – металлоконструкции, аналогичные тем, что располагались на набережной до начала благоустроительных работ.
"Связана задержка с недавними событиями, которые влияют на логистику", – пояснил Набиев.
Стоимость работ по благоустройству Новой набережной в Феодосии составляет 88 млн рублей, сообщалось ранее. Срок их окончания по контакту – до 1 сентября 2026 года. Последний капитальный ремонт этой территории производился около 20 лет назад. В 2017 году был выполнен небольшой косметический ремонт. В ходе текущих работ существующее плиточное покрытие решено не заменять новым, отдельные участки плитки снимали, чтобы не повредить во время работ тяжелой техники.
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