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Ракетный удар по Белгороду - погибла мирная жительница
Ракетный удар по Белгороду - погибла мирная жительница - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Ракетный удар по Белгороду - погибла мирная жительница
Мирная жительница Белгорода погибла при ракетном обстреле Белгорода, сообщает утром в пятницу оперштаб региона. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T07:26
2026-07-03T07:26
2026-07-03T07:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Мирная жительница Белгорода погибла при ракетном обстреле Белгорода, сообщает утром в пятницу оперштаб региона.Кроме того, на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание, серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Все аварийные службы находятся на местах.Число пострадавших мирных жителей от атак киевского режима впервые с начала года превысило 300 человек за одну неделю - с 22 по 28 июня. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли, сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб при ракетном ударе по ВолгоградуЧисло жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу увеличилось до шестиВ Крыму ракетная опасность
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Ракетный удар по Белгороду - погибла мирная жительница
Жительница Белгорода погибла при ракетном обстреле Белгорода – оперштаб