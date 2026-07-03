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Ракетный удар по Белгороду - погибла мирная жительница

Ракетный удар по Белгороду - погибла мирная жительница - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Ракетный удар по Белгороду - погибла мирная жительница

Мирная жительница Белгорода погибла при ракетном обстреле Белгорода, сообщает утром в пятницу оперштаб региона. РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T07:26

2026-07-03T07:26

2026-07-03T07:26

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Мирная жительница Белгорода погибла при ракетном обстреле Белгорода, сообщает утром в пятницу оперштаб региона.Кроме того, на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание, серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Все аварийные службы находятся на местах.Число пострадавших мирных жителей от атак киевского режима впервые с начала года превысило 300 человек за одну неделю - с 22 по 28 июня. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли, сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб при ракетном ударе по ВолгоградуЧисло жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу увеличилось до шестиВ Крыму ракетная опасность

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2026

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