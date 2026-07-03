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Пять человек погибли и 18 ранены в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке

Пять человек погибли и 18 ранены в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Пять человек погибли и 18 ранены в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке

В результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области погибли 5 человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T12:59

2026-07-03T12:59

2026-07-03T13:04

токмак

запорожская область

евгений балицкий

теракт

новости

атаки всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В результате атаки ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области погибли 5 человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В городе Токмак БПЛА ударили по городскому рынку. Пострадавшие оперативно доставлены в Токмакскую центральную районную больницу. Мобилизованы все резервы системы здравоохранения.По информации губернатора, Токмакская ЦРБ развернула дополнительные операционные. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим. Балицкий подчеркнул, все положенные выплаты семьям погибших будут произведены в кратчайшие сроки.По информации Следственного комитета Росси, по факту атаки БПЛА на рынок в Токмаке возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами работают на месте происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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токмак, запорожская область, евгений балицкий, теракт, новости, атаки всу, происшествия