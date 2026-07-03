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ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин
ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин - РИА Новости Крым, 03.07.2026
ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин
Президент России Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и заслушал доклад начальника РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T22:42
2026-07-03T22:42
2026-07-03T22:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова об обстановке в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Встречал Герасимов, основной доклад был начальника Генштаба. Президент поставил задачу для совещания – это дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы", - сказал Песков журналистам, пишет РИА Новости.Президент выслушал детальные доклады командующих группировками войск по всем направлениям и отметил положительную динамику наступления ВС РФ по всей линии фронта.Путин также заявил, что подразделения ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии.Сообщается также , что верховный главнокомандующий обсудил с военными задачи на летний период и более активные наступательные действия в зоне СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, дмитрий песков, новости
ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин
Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск ВС РФ
22:42 03.07.2026 (обновлено: 22:59 03.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова об обстановке в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Встречал Герасимов, основной доклад был начальника Генштаба. Президент поставил задачу для совещания – это дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы", - сказал Песков журналистам, пишет РИА Новости.
Президент выслушал детальные доклады командующих группировками войск по всем направлениям и отметил положительную динамику наступления ВС РФ по всей линии фронта.
Путин также заявил, что подразделения ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии.
"Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступают с большими потерями. Вынуждено отступают с большими потерями", - сказал Путин.
Сообщается также , что верховный главнокомандующий обсудил с военными задачи на летний период и более активные наступательные действия в зоне СВО.
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