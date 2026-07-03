https://crimea.ria.ru/20260703/putin-zaslushal-doklad-gerasimova-ob-obstanovke-v-zone-svo-1157382656.html

ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин

ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин - РИА Новости Крым, 03.07.2026

ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин

Президент России Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и заслушал доклад начальника РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T22:42

2026-07-03T22:42

2026-07-03T22:59

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск Вооруженных сил РФ и заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова об обстановке в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Встречал Герасимов, основной доклад был начальника Генштаба. Президент поставил задачу для совещания – это дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы", - сказал Песков журналистам, пишет РИА Новости.Президент выслушал детальные доклады командующих группировками войск по всем направлениям и отметил положительную динамику наступления ВС РФ по всей линии фронта.Путин также заявил, что подразделения ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии.Сообщается также , что верховный главнокомандующий обсудил с военными задачи на летний период и более активные наступательные действия в зоне СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260703/armiya-rossii-polnostyu-osvobodila-konstantinovku-1157382735.html

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2026

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