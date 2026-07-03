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Путин поздравил народ Белоруссии с Днем независимости
Путин поздравил народ Белоруссии с Днем независимости - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Путин поздравил народ Белоруссии с Днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко и народ республики с Днем Независимости. Текст поздравления опубликован на... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T09:22
2026-07-03T09:22
2026-07-03T09:22
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко и народ республики с Днем Независимости. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.Он подчеркнул, что узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений."Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Уверен, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан", - отметил Путин.Президент РФ пожелал здоровья и успехов своему белорусскому коллеге, а братскому белорусскому народу – благополучия и процветания.День Независимости Белоруссии ежегодно отмечается 3 июля в честь освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беларусь отмечает День независимости – история праздникаЛукашенко: только сообща россияне и белорусы смогут противостоять вызовамВ Крыму рассказали об особенной связи с Белоруссией
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, праздники и памятные даты, новости
Путин поздравил народ Белоруссии с Днем независимости
Путин поздравил Лукашенко и народ Белоруссии с Днем независимости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко и народ республики с Днем Независимости. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
"Примите самые теплые поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием нашей общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков", - отметил российский лидер.
Он подчеркнул, что узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений.
"Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Уверен, что, продолжая всемерно наращивать многоплановые партнерские связи и укреплять институты Союзного государства, мы сможем с честью преодолеть любые испытания, отстоять свои законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее для наших граждан", - отметил Путин.
Президент РФ пожелал здоровья и успехов своему белорусскому коллеге, а братскому белорусскому народу – благополучия и процветания.
День Независимости Белоруссии ежегодно отмечается 3 июля в честь освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
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