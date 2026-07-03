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ПСБ ввел в Крыму специальные меры поддержки для бизнеса и населения

ПСБ ввел в Крыму специальные меры поддержки для бизнеса и населения - РИА Новости Крым, 03.07.2026

ПСБ ввел в Крыму специальные меры поддержки для бизнеса и населения

ПСБ реализует на территории Крыма специальные меры поддержки физических и юридических лиц, это связано с действующим в республике режимом чрезвычайной ситуации... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T14:08

2026-07-03T14:08

2026-07-03T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. ПСБ реализует на территории Крыма специальные меры поддержки физических и юридических лиц, это связано с действующим в республике режимом чрезвычайной ситуации и связанных с ним финансовых рисков, сообщает пресс-служба банка.Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут оформить отсрочку платежей по потребительским кредитам сроком до полугода. Основанием для реструктуризации служит адрес фактического проживания или временной регистрации в Республике Крым или Севастополе. С заявлением на подключение льготного периода необходимо обратиться в любой офис банка.В рамках сотрудничества с МЧС России банк запустил собственные меры поддержки граждан, пострадавших в результате ЧС. В случае нарушения жизнедеятельности либо утраты или повреждения имущества ПСБ понизит ставку по новому кредиту.Чтобы воспользоваться мерами социальной поддержки, клиентам необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие факты проживания на территории действия ЧС, утраты имущества в результате ЧС или предоставление материальной помощи от государства в связи причинением вреда в результате ЧС.Для клиентов-предпринимателей в соответствии с федеральным законом №276 от 31.07.2025 года также предусмотрена возможность оформления кредитных каникул без штрафных санкций и последствий для кредитной истории.Также банк может рассмотреть меры поддержки в индивидуальном порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), крым, бизнес, банк, кредит