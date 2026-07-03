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ПСБ ввел в Крыму специальные меры поддержки для бизнеса и населения - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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ПСБ ввел в Крыму специальные меры поддержки для бизнеса и населения
ПСБ ввел в Крыму специальные меры поддержки для бизнеса и населения - РИА Новости Крым, 03.07.2026
ПСБ ввел в Крыму специальные меры поддержки для бизнеса и населения
ПСБ реализует на территории Крыма специальные меры поддержки физических и юридических лиц, это связано с действующим в республике режимом чрезвычайной ситуации... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T14:08
2026-07-03T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. ПСБ реализует на территории Крыма специальные меры поддержки физических и юридических лиц, это связано с действующим в республике режимом чрезвычайной ситуации и связанных с ним финансовых рисков, сообщает пресс-служба банка.Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут оформить отсрочку платежей по потребительским кредитам сроком до полугода. Основанием для реструктуризации служит адрес фактического проживания или временной регистрации в Республике Крым или Севастополе. С заявлением на подключение льготного периода необходимо обратиться в любой офис банка.В рамках сотрудничества с МЧС России банк запустил собственные меры поддержки граждан, пострадавших в результате ЧС. В случае нарушения жизнедеятельности либо утраты или повреждения имущества ПСБ понизит ставку по новому кредиту.Чтобы воспользоваться мерами социальной поддержки, клиентам необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие факты проживания на территории действия ЧС, утраты имущества в результате ЧС или предоставление материальной помощи от государства в связи причинением вреда в результате ЧС.Для клиентов-предпринимателей в соответствии с федеральным законом №276 от 31.07.2025 года также предусмотрена возможность оформления кредитных каникул без штрафных санкций и последствий для кредитной истории.Также банк может рассмотреть меры поддержки в индивидуальном порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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промсвязьбанк (псб), крым, бизнес, банк, кредит

ПСБ ввел в Крыму специальные меры поддержки для бизнеса и населения

14:08 03.07.2026
 
© Пресс-служба ПСБПСБ ввел в Крыму специальные меры поддержки для бизнеса и населения
ПСБ ввел в Крыму специальные меры поддержки для бизнеса и населения
© Пресс-служба ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. ПСБ реализует на территории Крыма специальные меры поддержки физических и юридических лиц, это связано с действующим в республике режимом чрезвычайной ситуации и связанных с ним финансовых рисков, сообщает пресс-служба банка.
Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут оформить отсрочку платежей по потребительским кредитам сроком до полугода. Основанием для реструктуризации служит адрес фактического проживания или временной регистрации в Республике Крым или Севастополе. С заявлением на подключение льготного периода необходимо обратиться в любой офис банка.
В рамках сотрудничества с МЧС России банк запустил собственные меры поддержки граждан, пострадавших в результате ЧС. В случае нарушения жизнедеятельности либо утраты или повреждения имущества ПСБ понизит ставку по новому кредиту.
Чтобы воспользоваться мерами социальной поддержки, клиентам необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие факты проживания на территории действия ЧС, утраты имущества в результате ЧС или предоставление материальной помощи от государства в связи причинением вреда в результате ЧС.
Для клиентов-предпринимателей в соответствии с федеральным законом №276 от 31.07.2025 года также предусмотрена возможность оформления кредитных каникул без штрафных санкций и последствий для кредитной истории.
Также банк может рассмотреть меры поддержки в индивидуальном порядке.
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