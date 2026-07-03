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Правила провоза бензина и газа через Крымский мост - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Правила провоза бензина и газа через Крымский мост
Правила провоза бензина и газа через Крымский мост - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Правила провоза бензина и газа через Крымский мост
Через Крымский мост можно провозить 200 литров в канистрах. Тара должна быть объемом не более 50 литров. Одновременно везти бензин и газ запрещается. Такую... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T12:12
2026-07-03T12:19
олег крючков
бензин
газ
транспорт
крымский мост
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Через Крымский мост можно провозить 200 литров в канистрах. Тара должна быть объемом не более 50 литров. Одновременно везти бензин и газ запрещается. Такую информацию предоставил советник главы Крыма Олег Крючков.Он подчеркнул, что одновременно провозить бензин и газ по Крымскому мосту запрещено. Газ можно провозить отдельно.Также власти не планируют разрешать проезд гибридам, MHEV и электромобилям. Ехать им можно только по сухопутному коридору.24 июня Крючков сообщал, что через Крымский мост можно будет провезти 200 литров топлива в таре, которая проходит через интраскоп. Тара при этом может быть любой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторовГорожане везут топливо: в Севастополе спасают обитателей АквариумаСитуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей
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РИА Новости Крым
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олег крючков, бензин, газ, транспорт, крымский мост, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Правила провоза бензина и газа через Крымский мост

Как провезти бензин и газ через Крымский мост - правила

12:12 03.07.2026 (обновлено: 12:19 03.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Через Крымский мост можно провозить 200 литров в канистрах. Тара должна быть объемом не более 50 литров. Одновременно везти бензин и газ запрещается. Такую информацию предоставил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Можно провозить 200 литров бензина. Канистры - любые, можно без пометок "для ГСМ". Ограничение - нельзя любые бочки 50 и более литров из-за сложностей осмотра. Канистры 40 литров – можно", - рассказал Крючков.

Он подчеркнул, что одновременно провозить бензин и газ по Крымскому мосту запрещено. Газ можно провозить отдельно.
"100 литров газа, бензин в канистрах уже не пустят (в баке - можно). Газ в ГБО не считается. Легальность ГБО не смотрят", - пояснил советник главы республики.
Также власти не планируют разрешать проезд гибридам, MHEV и электромобилям. Ехать им можно только по сухопутному коридору.
24 июня Крючков сообщал, что через Крымский мост можно будет провезти 200 литров топлива в таре, которая проходит через интраскоп. Тара при этом может быть любой.
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