https://crimea.ria.ru/20260703/pravila-provoza-benzina-i-gaza-cherez-krymskiy-most-1157364197.html

Правила провоза бензина и газа через Крымский мост

Правила провоза бензина и газа через Крымский мост - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Правила провоза бензина и газа через Крымский мост

Через Крымский мост можно провозить 200 литров в канистрах. Тара должна быть объемом не более 50 литров. Одновременно везти бензин и газ запрещается. Такую... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T12:12

2026-07-03T12:12

2026-07-03T12:19

олег крючков

бензин

газ

транспорт

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дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Через Крымский мост можно провозить 200 литров в канистрах. Тара должна быть объемом не более 50 литров. Одновременно везти бензин и газ запрещается. Такую информацию предоставил советник главы Крыма Олег Крючков.Он подчеркнул, что одновременно провозить бензин и газ по Крымскому мосту запрещено. Газ можно провозить отдельно.Также власти не планируют разрешать проезд гибридам, MHEV и электромобилям. Ехать им можно только по сухопутному коридору.24 июня Крючков сообщал, что через Крымский мост можно будет провезти 200 литров топлива в таре, которая проходит через интраскоп. Тара при этом может быть любой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторовГорожане везут топливо: в Севастополе спасают обитателей АквариумаСитуация с топливом в Краснодарском крае - данные властей

крымский мост

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, бензин, газ, транспорт, крымский мост, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму