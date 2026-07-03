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Пожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Пожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны
Пожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Пожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны
Пожар в старейшем в мире биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, возникший из-за атак беспилотников ВСУ, уничтожил редкие виды флоры РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T07:07
2026-07-03T07:07
заповедник аскания нова
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
херсонская область
новости
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Пожар в старейшем в мире биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, возникший из-за атак беспилотников ВСУ, уничтожил редкие виды флоры и фауны, в том числе краснокнижные, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.Общая площадь пожаров, возникших из-за атак ВСУ на заповедник, за последнюю неделю составила около 2100 гектаров, сообщил ранее РИА Новости директор.По его словам, из-за пожара пострадала вся экосистема степи, особенно редкие и уязвимые виды.Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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заповедник аскания нова, пожар, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, херсонская область, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), дмитрий мещеряков
Пожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны

Пожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны - директор

07:07 03.07.2026
 
© Официальный Telegram-канал заповедника "Аскания Нова"Пожар произошел в заповеднике "Аскания-Нова" из-за атаки дронов ВСУ. Архивное фото
Пожар произошел в заповеднике Аскания-Нова из-за атаки дронов ВСУ. Архивное фото
© Официальный Telegram-канал заповедника "Аскания Нова"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Пожар в старейшем в мире биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, возникший из-за атак беспилотников ВСУ, уничтожил редкие виды флоры и фауны, в том числе краснокнижные, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.
Общая площадь пожаров, возникших из-за атак ВСУ на заповедник, за последнюю неделю составила около 2100 гектаров, сообщил ранее РИА Новости директор.
"Огнем уничтожены уникальные целинные степные биотопы, включающие в себя редкие виды флоры и фауны, в том числе краснокнижная степная гадюка, множество насекомых, растения семейства злаковые, зонтичные и сложноцветные", - сказал Мещеряков.
По его словам, из-за пожара пострадала вся экосистема степи, особенно редкие и уязвимые виды.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Заповедник Аскания НоваПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияХерсонская областьНовостиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Дмитрий Мещеряков
 
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