https://crimea.ria.ru/20260703/pozhar-v-zapovednike-askaniya-nova-unichtozhil-redkie-vidy-flory-i-fauny-1157353069.html

Пожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны

Пожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Пожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны

Пожар в старейшем в мире биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, возникший из-за атак беспилотников ВСУ, уничтожил редкие виды флоры РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T07:07

2026-07-03T07:07

2026-07-03T07:07

заповедник аскания нова

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

херсонская область

новости

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Пожар в старейшем в мире биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области, возникший из-за атак беспилотников ВСУ, уничтожил редкие виды флоры и фауны, в том числе краснокнижные, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.Общая площадь пожаров, возникших из-за атак ВСУ на заповедник, за последнюю неделю составила около 2100 гектаров, сообщил ранее РИА Новости директор.По его словам, из-за пожара пострадала вся экосистема степи, особенно редкие и уязвимые виды.Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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