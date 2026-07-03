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Почему ключевая ставка в России снижается медленнее инфляции

Почему ключевая ставка в России снижается медленнее инфляции - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Почему ключевая ставка в России снижается медленнее инфляции

Ключевая ставка в России по-прежнему остается на высоком уровне, она существенно выше показателя инфляции. Но если сейчас резко снизить ключевую ставку, то... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T14:44

2026-07-03T14:44

2026-07-03T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ключевая ставка в России по-прежнему остается на высоком уровне, она существенно выше показателя инфляции. Но если сейчас резко снизить ключевую ставку, то возникнут риски выхода инфляции на новый виток роста. Об этом РИА Новости Крым рассказал управляющий Отделением Банка России по Республике Крым Андрей Перетокин, отвечая на вопрос, почему ключевая ставка ЦБ снижается медленнее, чем инфляция.По словам Перетокина, ключевая ставка снижается с июня 2025 года, однако по-прежнему остается на высоком уровне. В числе главных экономических рисков Банк России отмечает как внешние, так и внутренние причины. Внешние условия сейчас остаются напряженными: ухудшение геополитической ситуации может обернуться скачком мировых цен, что в свою очередь скажется на ценах товаров и услуг в России.Из внутренних факторов стоит выделить ожидания у людей и бизнеса дальнейшего более высокого роста цен, а также сохраняющийся дефицит кадров, отметил управляющий Отделением ЦБ по Крыму.На сегодня регулятор отмечает, что инфляция в стране все еще остается выше цели – 4%. С учетом этих рисков Банк России будет и дальше придерживаться осторожного и взвешенного подхода при принятии решений по ключевой ставке, комментирует Перетокин.Он напомнил, что в 2020 году Центробанк проводил мягкую денежно-кредитную политику. Тогда из-за вынужденного локдауна заметно снизилась потребительская активность граждан, и регулятору пришлось стимулировать спрос за счет низкой ключевой ставки. Но сейчас сложилась иная ситуация.В этом случае все усилия Банка России, долгое время направленные на сдерживание роста цен, будут напрасными, и снова потребуется резкое и сильное повышение ключевой ставки. Чтобы этого не допустить, регулятор придерживается сдержанного подхода в проведении денежно-кредитной политики, указал управляющий крымским Отделением ЦБ.Он добавил, что в текущих экономических условиях нынешний уровень ключевой ставки несколько сдерживает спрос в экономике как за счет поддержания привлекательности вкладов, так и за счет умеренной динамики кредитования. По прогнозам Банка России, инфляция вернется к цели вблизи 4% в 2027 году, тогда же снизится и ключевая ставка – до 8-10%.19 июня Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых. Это девятое подряд снижение ключевой ставки в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму: что подешевело и подорожало в регионеПутин обозначил главную задачу для правительства в 2027 году Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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