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Пляжи Анапы временно закрыли для купания - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Пляжи Анапы временно закрыли для купания
Пляжи Анапы временно закрыли для купания - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Пляжи Анапы временно закрыли для купания
На пляжах Анапы введен временный запрет на купание из-за сильного шторма. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T14:50
2026-07-03T14:50
пляжи
анапа
краснодарский край
безопасность
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. На пляжах Анапы введен временный запрет на купание из-за сильного шторма. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации города.Отдыхающих просят соблюдать осторожность, не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье и усилить контроль за детьми.В Крыму штормовое предупреждение объявлено на 4 июля, сообщали ранее в республиканском главке МЧС России. На полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозе шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Казачки до Омеги: пляжи Севастополя в начале июля – фоторепортажВ Крыму с начала купального сезона утонул один человекВ Крыму летом за безопасностью туристов в море будут следить дроны
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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пляжи, анапа, краснодарский край, безопасность, черное море
Пляжи Анапы временно закрыли для купания

На пляжах Анапы введен временный запрет на купание – мэрия

14:50 03.07.2026
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяПляжи Анапы засыпали новым песком
Пляжи Анапы засыпали новым песком
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. На пляжах Анапы введен временный запрет на купание из-за сильного шторма. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации города.
"Сегодня, 3 июля, в связи со штормом и сильным донным течением купание на пляжах Анапы временно запрещено", – проинформировали в мэрии курорта.
Отдыхающих просят соблюдать осторожность, не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье и усилить контроль за детьми.
В Крыму штормовое предупреждение объявлено на 4 июля, сообщали ранее в республиканском главке МЧС России. На полуострове ожидаются сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозе шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.
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ПляжиАнапаКраснодарский крайБезопасностьЧерное море
 
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