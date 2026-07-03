Отключения света в Крыму: магазины без генераторов закрывают
В Крыму магазины без генераторов закрывают и перевозят продукты в другие точки
© Азово-Черноморское МУ Россельхознадзора В супермаркетах Керчи выявили больше 30 килограммов просроченного мяса и молочной продукции
© Азово-Черноморское МУ Россельхознадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму сетевые магазины, в которых нет генераторов, необходимых для работы холодильников в период отключения электроэнергии, перевозят скоропортящиеся продукты на склады либо в другие торговые точки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Сусанна Аблялимова.
"В плановом порядке мы проверяли сетевые магазины. На сегодняшний день в связи с перебоями электроэнергии те магазины, которые не обеспечены генераторами для поддержания электроэнергии, закрывают. Продукты перевозят в складские помещения для хранения, либо в другие магазины, где функционируют генераторы на случай отключения электроэнергии, и продукты хранятся в холодильном оборудовании при соблюдении температурного режима, указанного производителем", - сказала она.
Специалист также рекомендовала в условиях веерных и аварийный отключений электроэнергии отказаться от покупки скоропортящейся продукции. Особенно, когда нет уверенности, что в магазине, когда отключают свет, работает генератор, уточнила эксперт.
"Лучше отказаться от приобретения молочной, мясной и рыбной продукции, копченых и вяленых продуктов. А для пополнения в рационе белка - отдать предпочтение консервированной продукции промышленного производства – овощной, мясной и рыбной", - порекомендовала она, напомнив, что такие консервы после вскрытия не хранятся.
Ранее специалист Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Вероника Шевчук рассказала РИА Новости Крым, что при частых отключениях электроснабжения рекомендуется временно скорректировать рацион и способы приготовления пищи: готовить еду на один прием. А уже готовые супы, вторые блюда и каши хранить при комнатной температуре не больше трех часов.
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