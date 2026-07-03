https://crimea.ria.ru/20260703/otklyucheniya-sveta-v-krymu-magaziny-bez-generatorov-zakryvayut-1157340187.html

Отключения света в Крыму: магазины без генераторов закрывают

Отключения света в Крыму: магазины без генераторов закрывают - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Отключения света в Крыму: магазины без генераторов закрывают

В Крыму сетевые магазины, в которых нет генераторов, необходимых для работы холодильников в период отключения электроэнергии, перевозят скоропортящиеся продукты РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T06:04

2026-07-03T06:04

2026-07-03T06:04

крым

роспотребнадзор

продукты

еда

энергосистема крыма

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

электричество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145048358_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e573827659123cf081db4ef73e1cbef5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Крыму сетевые магазины, в которых нет генераторов, необходимых для работы холодильников в период отключения электроэнергии, перевозят скоропортящиеся продукты на склады либо в другие торговые точки. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Сусанна Аблялимова. Специалист также рекомендовала в условиях веерных и аварийный отключений электроэнергии отказаться от покупки скоропортящейся продукции. Особенно, когда нет уверенности, что в магазине, когда отключают свет, работает генератор, уточнила эксперт.Ранее специалист Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Вероника Шевчук рассказала РИА Новости Крым, что при частых отключениях электроснабжения рекомендуется временно скорректировать рацион и способы приготовления пищи: готовить еду на один прием. А уже готовые супы, вторые блюда и каши хранить при комнатной температуре не больше трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В мире неблагополучная обстановка по холере – в РПН рассказали о ситуации в РоссииНа рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктовПродовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – власти

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, роспотребнадзор, продукты, еда, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, торговые сети, новости крыма, общество