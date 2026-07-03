https://crimea.ria.ru/20260703/nepristupnyy-dlya-vragov-v-sevastopole-vspominayut-geroev-oborony-goroda-1157330169.html

Неприступный для врагов: в Севастополе вспоминают героев обороны города

Неприступный для врагов: в Севастополе вспоминают героев обороны города - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Неприступный для врагов: в Севастополе вспоминают героев обороны города

3 июля в Севастополе – День памяти и скорби. В этот день в 1942 году завершилась оборона города от немецко-фашистских захватчиков. В историю она вошла под... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T07:36

2026-07-03T07:36

2026-07-03T07:36

история

оборона севастополя (1941-1942 гг.)

севастополь

память

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111467/04/1114670407_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_227337c19e8d4ee978f0533ef2b1ebe3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. 3 июля в Севастополе – День памяти и скорби. В этот день в 1942 году завершилась оборона города от немецко-фашистских захватчиков. В историю она вошла под названием "Вторая героическая оборона Севастополя" (первая проходила в годы Крымской войны в 1845-1855 годах и продолжалась 349 дней). Советские войска мужественно удерживали город 250 дней под натиском многократно превосходящих сил противника. Взять Севастополь немцам удалось лишь во время третьего массированного штурма, когда их преимущество в живой силе и технике было подавляющим.Первый штурм Севастополя гитлеровцы предприняли 30 октября 1941 года. Бои на подступах к городу продолжались с 30 октября по 11 ноября, но город, вопреки ожиданиям гитлеровцев, не пал. Устоять удалось во многом благодаря тому, что советские войска готовились к штурму заранее. В начале июля 1941-го началось строительство трех сухопутных рубежей (передового, главного, тылового). К моменту выхода противника на ближние подступы к городу в наибольшей готовности оказались главный и тыловой, в наименьшей – передовой.Гарнизон Севастополя насчитывал около 21 тысячи человек и имел около 150 орудий и минометов. Усилить оборону города должны были войска Приморской армии, с конца октября отходившие с боями из района Симферополя по горным дорогам через Алушту и Ялту, чтобы затем выйти к Севастополю. Поэтому до их прихода севастопольскому гарнизону пришлось своими силами отражать удары противника.Плечом к плечу с моряками и солдатами сражались простые жители города. Даже после объявления о завершении обороны города они продолжали ожесточенно биться с захватчиком на мысе Херсонес, 35-й береговой батарее, мысе Фиолент. На ее последнем рубеже около 80 тысяч человек погибли или попали в плен.К 9 ноября 1941 года город был полностью окружен. Повторный штурм был запланирован фашистами на 27 ноября, но благодаря боевой работе партизанских отрядов было уничтожено больше половины немецкого транспорта. Штурм пришлось отложить на середину декабря. Ожесточенные бои продолжались почти десять дней, враг хоть и нес тяжелые потери, но упорно продвигался вперед. Керченско-Феодосийская десантная операция советских войска, начавшаяся 26 декабря, вынудила немецкое командование оттянуть часть сил с Севастополя и перебросить их на восток Крыма. Севастополь снова выстоял.1 июля 1942 года Севастополь пал после внезапной атаки гитлеровцев со стороны моря. Началась эвакуация мирных жителей и раненых.Потери советских войск за 250 дней осады составили 150 тысяч убитыми и 43 тысячи ранеными. Немцы при штурме Севастополя понесли более тяжелые потери — 300 тысяч человек убитыми и ранеными. Оборона Севастополя от гитлеровцев вошла в историю как яркий пример массового героизма, мужества и самоотверженности советских воинов и жителей города.Севастополь был освобожден от фашистских захватчиков 9 мая 1944 года. Позднее городу был присвоен статус города-героя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240509/80-letie-osvobozhdeniya-sevastopolya-kak-eto-bylo-1137128845.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, оборона севастополя (1941-1942 гг.), севастополь, память, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война