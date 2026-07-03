Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260703/nad-krymom-sbili-bespilotniki-1157382090.html
Над Крымом сбили беспилотники
Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Над Крымом сбили беспилотники
Днем в пятницу силы противовоздушной обороны отразили новые атаки украинских беспилотников на Крым и еще 11 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T20:44
2026-07-03T20:47
министерство обороны рф
крым
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508037_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_e3bc92432ed211cca6bfde6f2a0867d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Днем в пятницу силы противовоздушной обороны отразили новые атаки украинских беспилотников на Крым и еще 11 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в течение 12 часов - с 8 утра до 20:00.Вечером в пятницу в Севастополе объявили воздушную тревогу.Днем в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.Власти Токмака объявили 4 июля днем траура на территории муниципального округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260703/vsu-pytayutsya-otrezat-sela-v-krymu-ot-transportnogo-soobscheniya---mid-1157364383.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508037_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ad7c4518842e071e634e423eaa0ce44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, новости крыма
Над Крымом сбили беспилотники

Над Крымом и еще 11 регионами России уничтожили 188 беспилотников ВСУ

20:44 03.07.2026 (обновлено: 20:47 03.07.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Днем в пятницу силы противовоздушной обороны отразили новые атаки украинских беспилотников на Крым и еще 11 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары отражались в течение 12 часов - с 8 утра до 20:00.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 188 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Вечером в пятницу в Севастополе объявили воздушную тревогу.
Днем в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Власти Токмака объявили 4 июля днем траура на территории муниципального округа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Беспилотник
12:42
ВСУ пытаются отрезать села в Крыму от транспортного сообщения - МИД
 
Министерство обороны РФКрымАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31В Севастополе в субботу топливо по QR-кодам продавать не будут
21:29Феномен Порошенко*: зачем Зеленский атакует белорусов в России - мнение
21:10В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
21:02Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
20:46МИД Южной Осетии назвал терактом удар ВСУ по рынку в Токмаке
20:44Над Крымом сбили беспилотники
20:22Воздушная тревога объявлена в Севастополе
20:15Трамп добьется окончания конфликта на Украине – конгрессвумен Луна
19:53Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет
19:51Дожди снизят температуру воздуха в Крыму на выходных
19:32Симоньян простила готовивших покушение на нее и готова помочь их семьям
19:19Ремонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан – ответы мэрии
19:05В Крыму после атак ВСУ обесточены больше 10 районов
18:46Десантники уничтожили пункт запуска дронов ВСУ в Запорожской области
18:29ФАС поймала трейдеров на перепродаже бензина по завышенным ценам
18:15В Токмаке объявили траур по погибшим при ударе ВСУ по рынку
17:58Будут ли замораживать вклады россиян – ответ Центробанка
17:40Землетрясение произошло у берегов Севастополя
17:37В Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей
17:22Летние каникулы для детей с ОВЗ: как организовать занятия и отдых
Лента новостейМолния