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Над Крымом сбили беспилотники

Над Крымом сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Над Крымом сбили беспилотники

Днем в пятницу силы противовоздушной обороны отразили новые атаки украинских беспилотников на Крым и еще 11 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T20:44

2026-07-03T20:44

2026-07-03T20:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Днем в пятницу силы противовоздушной обороны отразили новые атаки украинских беспилотников на Крым и еще 11 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в течение 12 часов - с 8 утра до 20:00.Вечером в пятницу в Севастополе объявили воздушную тревогу.Днем в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.Власти Токмака объявили 4 июля днем траура на территории муниципального округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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