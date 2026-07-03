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На железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассы - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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На железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассы
На железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассы - РИА Новости Крым, 03.07.2026
На железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассы
С субботы, 4 июля, на железнодорожном вокзале Севастополя будут закрыты пригородные кассы. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T16:49
2026-07-03T16:51
севастополь
электричка
пригородные поезда
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
логистика
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. С субботы, 4 июля, на железнодорожном вокзале Севастополя будут закрыты пригородные кассы. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В ЮППК отметили, что при покупке билетов внутри поезда на станции "Инкерман-1" комиссионный сбор взиматься не будет.Ранее сообщалось, что с 3 июля крымские электрички, следующие в Севастополь, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как доехать до Инкермана-1 - конечной остановки электричек в СевастополеЭлектрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановлены Изменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым
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севастополь, электричка, пригородные поезда, юппк "южная пригородная пассажирская компания", логистика, новости севастополя
На железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассы

В Севастополе на железнодорожном вокзале с 4 июля закроют пригородные кассы

16:49 03.07.2026 (обновлено: 16:51 03.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа севастопольском железнодорожном вокзале
На севастопольском железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. С субботы, 4 июля, на железнодорожном вокзале Севастополя будут закрыты пригородные кассы. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

"С 4 июля 2026 года пригородные кассы ЮППК на вокзале Севастополя будут закрыты. Приобрести билеты можно в пригородных поездах у кассиров, а также онлайн - на сайте или в мобильном приложении", - говорится в сообщении.

В ЮППК отметили, что при покупке билетов внутри поезда на станции "Инкерман-1" комиссионный сбор взиматься не будет.
Ранее сообщалось, что с 3 июля крымские электрички, следующие в Севастополь, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1".
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СевастопольЭлектричкаПригородные поездаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"ЛогистикаНовости Севастополя
 
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