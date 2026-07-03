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На железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассы

На железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассы - РИА Новости Крым, 03.07.2026

На железнодорожном вокзале Севастополя закроют пригородные кассы

С субботы, 4 июля, на железнодорожном вокзале Севастополя будут закрыты пригородные кассы. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T16:49

2026-07-03T16:49

2026-07-03T16:51

севастополь

электричка

пригородные поезда

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

логистика

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. С субботы, 4 июля, на железнодорожном вокзале Севастополя будут закрыты пригородные кассы. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).В ЮППК отметили, что при покупке билетов внутри поезда на станции "Инкерман-1" комиссионный сбор взиматься не будет.Ранее сообщалось, что с 3 июля крымские электрички, следующие в Севастополь, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как доехать до Инкермана-1 - конечной остановки электричек в СевастополеЭлектрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановлены Изменились сроки предварительной продажи билетов на поезда в Крым

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, электричка, пригородные поезда, юппк "южная пригородная пассажирская компания", логистика, новости севастополя