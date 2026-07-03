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На восьми АЗС Севастополя открыли свободную продажу топлива

На восьми АЗС Севастополя открыли свободную продажу топлива - РИА Новости Крым, 03.07.2026

На восьми АЗС Севастополя открыли свободную продажу топлива

В пятницу в Севастополе купить бензин и дизельное топливо можно на восьми АЗС. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T09:28

2026-07-03T09:28

2026-07-03T09:28

бензин

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топливо

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе купить бензин и дизельное топливо можно на восьми АЗС. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.Заправиться можно по адресам:Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеQR-код – правильное и эффективное решение при распределении топлива в СевастополеБензин в Крыму: как проверить качество топлива

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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