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На восьми АЗС Севастополя открыли свободную продажу топлива - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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На восьми АЗС Севастополя открыли свободную продажу топлива
На восьми АЗС Севастополя открыли свободную продажу топлива - РИА Новости Крым, 03.07.2026
На восьми АЗС Севастополя открыли свободную продажу топлива
В пятницу в Севастополе купить бензин и дизельное топливо можно на восьми АЗС. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T09:28
2026-07-03T09:28
бензин
топливо в крыму
топливо
дефицит топлива в крыму
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе купить бензин и дизельное топливо можно на восьми АЗС. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.Заправиться можно по адресам:Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеQR-код – правильное и эффективное решение при распределении топлива в СевастополеБензин в Крыму: как проверить качество топлива
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бензин, топливо в крыму, топливо, дефицит топлива в крыму, севастополь, новости севастополя
На восьми АЗС Севастополя открыли свободную продажу топлива

В Севастополе бензин в свободной продаже есть на восьми заправках - Развожаев

09:28 03.07.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота автозаправочной станции в Калининграде
Работа автозаправочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе купить бензин и дизельное топливо можно на восьми АЗС. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.
"С 10:00 на 8 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Обращаю ваше внимание на то, что каждого вида топлива на каждой из этих АЗС хватит только на 100 машин", - сообщил губернатор.
Заправиться можно по адресам:
  • АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 68 ул. Горпищенко 155 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51 Б (ДТ Ultra)
  • АЗС 168 Инкерман, Симферопольское шоссе 18А (ДТ Ultra)
Развожаев напомнил об ограничении, которое продолжает действовать: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
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БензинТопливо в КрымуТопливоДефицит топлива в КрымуСевастопольНовости Севастополя
 
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