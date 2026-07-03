https://crimea.ria.ru/20260703/na-strazhe-dorozhnoy-bezopasnosti--gosavtoinspektsiya-otmechaet-90-letie-1157346309.html

На страже дорожной безопасности – Госавтоинспекция отмечает 90-летие

На страже дорожной безопасности – Госавтоинспекция отмечает 90-летие - РИА Новости Крым, 03.07.2026

На страже дорожной безопасности – Госавтоинспекция отмечает 90-летие

3 июля Госавтоинспекция отмечает 90-летие со дня создания. День ГИБДД относится к достаточно молодым российским праздникам, ведь официально праздничный статус... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T08:14

2026-07-03T08:14

2026-07-03T09:10

гибдд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. 3 июля Госавтоинспекция отмечает 90-летие со дня создания. День ГИБДД относится к достаточно молодым российским праздникам, ведь официально праздничный статус он получил только в 2009 году.РИА Новости Крым предлагает краткую справку об истории профессионального праздника госавтоинспекторов.В начале XX века улицы крупных городов стремительно менялись, рядом с конными экипажами, трамваями и пешеходами все чаще появлялись автомобили, а значит, неизбежно менялись подходы к управлению движением.В Москве первую автоинспекцию организовали в августе 1919 года. В конце 1925 года в столице заработал отдел регулирования уличного движения (ОРУД), а в 1932 начался централизованный учет ДТП и их последствий.3 июля в 1936 году Совет народных комиссаров СССР утвердил Положение о Государственной автомобильной инспекции. Именно эта дата теперь считается официальным Днем рождения Госавтоинспекции.С 1938 года в стране появляются местные отделы ГАИ и разрабатываются первые правила дорожного движения. С 50 по 70-е годы прошлого века, когда число личных авто на улицах советских городов кратно увеличивалось, Служба расширяла штат, обновляли методики обучения водителей, усиливала контроль за состоянием машин. Именно в это время образ инспектора прочно вошел в создание граждан— форма, жезл и характерная стойка на перекрестке.В 1998 году ГАИ переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД) – считается, такое название более подробно раскрывает смысл работы сотрудников подразделения, главной задачей которых во все времена остается снижение числа трагедий на дорогах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снижается количество ДТППутин установил День военной полиции 8 февраля115 нарушений ПДД с использованием мототранспорта выявили в Крыму за сутки

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд, праздники и памятные даты, гаи, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), история, кгб ссср, россия, инфографика