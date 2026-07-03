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На Крым обрушится грозовой шторм с градом

На Крым обрушится грозовой шторм с градом - РИА Новости Крым, 03.07.2026

На Крым обрушится грозовой шторм с градом

В субботу, 4 июля, Крым накроют ливни с градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T11:42

2026-07-03T11:42

2026-07-03T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В субботу, 4 июля, Крым накроют ливни с градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Вместе с тем в Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Спасатели призывают соблюдать меры безопасности: - Запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с. - Нельзя разводить открытый огонь в ветреную погоду и выбрасывать непотушенные сигареты. Следует исключить выход в горно-лесную местность. - Водителям - не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.- Уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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