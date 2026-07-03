Рейтинг@Mail.ru
На Крым обрушится грозовой шторм с градом - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260703/na-krym-obrushitsya-grozovoy-shtorm-s-gradom-1157362754.html
На Крым обрушится грозовой шторм с градом
На Крым обрушится грозовой шторм с градом - РИА Новости Крым, 03.07.2026
На Крым обрушится грозовой шторм с градом
В субботу, 4 июля, Крым накроют ливни с градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T11:42
2026-07-03T11:44
гу мчс рф по республике крым
штормовое предупреждение
погода в крыму
безопасность
крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147045727_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a961b6e69385c1768baefb025d48adcd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В субботу, 4 июля, Крым накроют ливни с градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Вместе с тем в Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Спасатели призывают соблюдать меры безопасности: - Запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с. - Нельзя разводить открытый огонь в ветреную погоду и выбрасывать непотушенные сигареты. Следует исключить выход в горно-лесную местность. - Водителям - не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.- Уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147045727_449:0:1889:1080_1920x0_80_0_0_a8a9668d590eb31846260a0d266bc845.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение, погода в крыму, безопасность, крым, новости крыма, срочные новости крыма
На Крым обрушится грозовой шторм с градом

Крым накроет ливнями с грозой и градом - объявлено штормовое предупреждение

11:42 03.07.2026 (обновлено: 11:44 03.07.2026)
 
© РИА Новости КрымАлимова Балка в Крыму
Алимова Балка в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В субботу, 4 июля, Крым накроют ливни с градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Днем и до конца суток 4 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозе шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Спасатели призывают соблюдать меры безопасности:
- Запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с.
- Нельзя разводить открытый огонь в ветреную погоду и выбрасывать непотушенные сигареты.
Следует исключить выход в горно-лесную местность.
- Водителям - не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
- Уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымШтормовое предупреждениеПогода в КрымуБезопасностьКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Критический ущерб любому противнику – Патрушев назвал цели ВМФ РФ
13:36Крымский мост сейчас - обстановка днем в пятницу
13:27За год Россия передала Украине тела более 20 тысяч военных
13:22ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза
13:15За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник
13:05Киев теряет боевиков тысячами – страшные цифры на за неделю
12:59Пять человек погибли и 18 ранены в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке
12:57Белоусов проинспектировал силы ЧФ и встретился с главами Крыма и Севастополя
12:52Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ
12:42ВСУ пытаются отрезать села в Крыму от транспортного сообщения - МИД
12:33Шесть ударов возмездия по Украине нанесла армия РФ за неделю
12:23ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области
12:12Правила провоза бензина и газа через Крымский мост
11:56В Крыму продолжается расследование по делу секты "Свидетелей Иеговы"*
11:51Боевики убили 373 детей в России – Мирошник
11:42На Крым обрушится грозовой шторм с градом
11:35Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в запорожском Токмаке - погибли люди
11:168 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за действий ВСУ
11:12В Севастополе приостановили работу нескольких автобусных маршрутов
11:09Крымский мост сейчас – обстановка на 11 часов пятницы
Лента новостейМолния