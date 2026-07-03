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На Крым обрушится грозовой шторм с градом
На Крым обрушится грозовой шторм с градом - РИА Новости Крым, 03.07.2026
На Крым обрушится грозовой шторм с градом
В субботу, 4 июля, Крым накроют ливни с градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T11:42
2026-07-03T11:42
2026-07-03T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В субботу, 4 июля, Крым накроют ливни с градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Вместе с тем в Крыму и Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.Спасатели призывают соблюдать меры безопасности: - Запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с. - Нельзя разводить открытый огонь в ветреную погоду и выбрасывать непотушенные сигареты. Следует исключить выход в горно-лесную местность. - Водителям - не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.- Уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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На Крым обрушится грозовой шторм с градом
Крым накроет ливнями с грозой и градом - объявлено штормовое предупреждение
11:42 03.07.2026 (обновлено: 11:44 03.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В субботу, 4 июля, Крым накроют ливни с градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Днем и до конца суток 4 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, при грозе шквалистое усиление ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают соблюдать меры безопасности:
- Запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с.
- Нельзя разводить открытый огонь в ветреную погоду и выбрасывать непотушенные сигареты.
Следует исключить выход в горно-лесную местность.
- Водителям - не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
- Уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.
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