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МИД Южной Осетии назвал терактом удар ВСУ по рынку в Токмаке
МИД Южной Осетии назвал терактом удар ВСУ по рынку в Токмаке - РИА Новости Крым, 03.07.2026
МИД Южной Осетии назвал терактом удар ВСУ по рынку в Токмаке
Министерство иностранных дел Южной Осетии осудило удар украинских боевиков по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, назвав действия ВСУ... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T20:46
2026-07-03T20:46
2026-07-03T20:46
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южная осетия
запорожская область
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Южной Осетии осудило удар украинских боевиков по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, назвав действия ВСУ террористическим актом. Об этом говорится в заявлении ведомства.МИД республики решительно осудил варварскую акцию, "ставшую очередной в длинной цепи многочисленных преступлений киевского режима в отношении мирных жителей и гражданских объектов, являющихся грубым нарушением международного гуманитарного права".Ведомство также выразило соболезнования родным и близким погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.В пятницу в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено уголовное дело о теракте.Власти Токмака объявили 4 июля днем траура на территории муниципального округа.МИД России призвал международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить это варварское преступление украинских неонацистов.Как отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, игнорирование этого преступления, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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токмак, южная осетия, запорожская область, атаки всу, теракт, происшествия, новости
МИД Южной Осетии назвал терактом удар ВСУ по рынку в Токмаке
Южная Осетия расценивает удар ВСУ по рынку в Токмаке как теракт – МИД республики
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Южной Осетии осудило удар украинских боевиков по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, назвав действия ВСУ террористическим актом. Об этом говорится в заявлении ведомства.
"Расцениваем целенаправленные удары ВСУ по городскому рынку города Токмак Запорожской области, повлекшие человеческие жертвы, как террористический акт", - говорится в документе.
МИД республики решительно осудил варварскую акцию, "ставшую очередной в длинной цепи многочисленных преступлений киевского режима в отношении мирных жителей и гражданских объектов, являющихся грубым нарушением международного гуманитарного права".
Ведомство также выразило соболезнования родным и близким погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.
В пятницу в Токмаке Запорожской области украинские БПЛА ударили по городскому рынку
. В результате атаки погибли
пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести, у четверых из них диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Возбуждено
уголовное дело о теракте.
Власти Токмака объявили 4 июля днем траура
на территории муниципального округа.
МИД России призвал
международные структуры и ответственные правительства, а также независимые СМИ, честно оценить это варварское преступление украинских неонацистов.
Как отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, игнорирование этого преступления, равно как и всех остальных бесчеловечных злодеяний Киева, будет означать согласие с его действиями и карт-бланш на их продолжение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.