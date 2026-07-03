https://crimea.ria.ru/20260703/letnie-kanikuly-dlya-detey-s-ovz-kak-organizovat-zanyatiya-i-otdykh-1157296463.html

Летние каникулы для детей с ОВЗ: как организовать занятия и отдых

Летние каникулы для детей с ОВЗ: как организовать занятия и отдых - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Летние каникулы для детей с ОВЗ: как организовать занятия и отдых

Летний отдых с отсутствием регулярных занятий может обернуться для детей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и задержками развития серьезным... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T17:22

2026-07-03T17:22

2026-07-03T17:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Летний отдых с отсутствием регулярных занятий может обернуться для детей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и задержками развития серьезным "откатом" из-за утраты нейропластичности связей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала психолог, нейропсихолог Ольга Вязникова."Еда" для нейропластичностиПо словам специалиста, если нормотипичный ребенок летом временно забросит обучение и занятия, то как такового "отката" по уровню знаний и умений не будет. Но если же не упражняться с ребенком у которого, например, диагностировали СДВГ, есть задержки развития, то знания, усвоенные в течение учебного года, сильно "просядут". Ведь в этом случае психические функции формируются в мозгу неравномерно."Нейронным связям, которые образуются в сложные и простые цепочки, "пища" нужна ежедневно. И если обычный ребенок может сам спланировать свое расписание и сказать, мол, сейчас полчаса почитаю книжку, даже если не очень хочу, а потом пойду играть в футбол, то для деток с особенностями эти условия, это расписание, должны организовать родители", - говорит Вязникова.Так, если ребенок с задержками развития "выпадает" из рабочего графика, если нарушается алгоритм ежедневной нагрузки на мозг, то случается "откат" или даже "уход в минус", и тогда мозгу надо заново выстраивать нейронные связи, отмечает она.Из-за особенностей развития и функционирования мозга, детям с ОВЗ намного сложнее, им нужны индивидуальный подход и поддержка, добавляет психолог.При этом, и нормотипичных детей, и детей с ОВЗ объединяет то, что развитие мышления достигается только в условиях ежедневной тренировки мозга, добавляет Вязникова.В свою очередь, психолог и нейропсихолог Екатерина Климашевская, в комментарии РИА Новости Крым отмечает, что если у ребенка есть диагностированные трудности — СДВГ, дислексия, дисграфия, задержка развития, то лето — это лучшее время для коррекции."Почему? Потому что нет школьной нагрузки, нет стресса, нет дефицита времени. Мы можем работать через игру, через движение, через сенсорную интеграцию. Это тот самый случай, когда мы "чиним" фундамент, пока не начался новый учебный год", - считает она.Занятия как игра"Нужно ли заниматься с детьми летом? Конечно. Но это должно быть не школьное обучение, а игровая реабилитация и отработка, закрепление уже имеющихся знаний и умений", - говорит, в свою очередь, учитель начальных классов симферопольской специальной общеобразовательной школы для детей с ОВЗ "Надежда" Наталья Дарчук. По ее словам, особенно важны занятия для ребят с особыми возможностями здоровья. "У детей с ЗПР (задержка психического развития), СДВГ и другими нарушениями здоровья когнитивные навыки (усидчивость, память, речь) распадаются быстрее, чем у нормотипичных сверстников. Ребята могут потерять приобретенный учебный навык даже за 2-3 недели", - отмечает она.По словам педагога, за три месяца летних каникул навыки чтения и счета могут откатиться на уровень полугодовой давности, поэтому сентябрь уйдет на восстановление.Кроме того, детям с ОВЗ нужно больше тактильных, вестибулярных и кинестетических ощущений для созревания мозга. А обязательное соблюдение режима дня помогает нервной системе быть в покое и спокойно реагировать на изменения в окружающей действительности.При этом, если ребенок устал – нужно остановиться, сделать пятиминутный перерыв - провести физминутку, зарядку для пальчиков или офтальмологическую зарядку, а затем продолжить."Не исправляйте каждую ошибку ребенка красной пастой, помогайте, подсказывайте, вспоминайте вместе правило. Дополнительные занятия в летний период должны быть интересными и ненавязчивыми. Хвалите за старание, а не за результат. Помните, что успех летних занятий измеряется не количеством решенных примеров, а количеством улыбок при встрече с книгой", - дает рекомендации учитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут ставить оценки за поведение в школахВ Крыму предложили новый подход к работе с трудными подростками

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

дети, психология, мнения, совет эксперта