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Крымский мост сейчас – обстановка на 11 часов пятницы
Крымский мост сейчас – обстановка на 11 часов пятницы - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Крымский мост сейчас – обстановка на 11 часов пятницы
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи находится 100 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T11:09
2026-07-03T11:09
2026-07-03T11:09
ситуация на дорогах крыма
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост со стороны Керчи находится 100 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С утра в пятницу перед Крымским мостом заторы отсутствовали.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – обстановка на 11 часов пятницы
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи в очереди стоит 100 авто