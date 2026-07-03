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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
У Крымского моста к вечеру пятницы образовалась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T21:02
2026-07-03T21:02
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру пятницы образовалась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд на полуостров остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы

У Крымского моста вечером 3 июля выросла очередь со стороны Керчи

21:02 03.07.2026
 
© РИА НовостиКрымский мост, солнце
Крымский мост, солнце - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру пятницы образовалась очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 60 транспортных средств", - сказано в сообщении с данными на 21:00.

При этом въезд на полуостров остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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