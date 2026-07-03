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Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы
Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы
Перед Крымским мостом утром в пятницу, 3 июля, заторов нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T08:19
2026-07-03T08:21
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в пятницу, 3 июля, заторов нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуЧасть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-мПо Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах
крымский мост
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96
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крымский мост, новости крыма, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы

Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы

08:19 03.07.2026 (обновлено: 08:21 03.07.2026)
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в пятницу, 3 июля, заторов нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани и Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 8 утра.
С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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